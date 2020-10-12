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12 жовтня 2020, понеділок, 12:43 8
Вибори 2020-10-12T14:15:03+03:00
Українські Новини
Попов обіцяє запустити програму реконструкції хрущовок, коли стане мером Києва

Попов обіцяє запустити програму реконструкції хрущовок, коли стане мером Києва

Тетяна Зотова
Попов, Київ, Опозиційна платформа - За життя, Мер, ОПЗЖ
Олександр Попов с виборцями. Фото: zagittya.com.ua
Олександр Попов с виборцями. Фото: zagittya.com.ua

Києву потрібна програма реконструкції старого житла забудови 1950-60-х років, у якому живе понад 400 тисяч жителів міста. Про це заявив кандидат у мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов під час інспекції київського житлового фонду, інформує портал zagittya.com.ua.

"80% київських багатоповерхівок потребує ремонту. Вони потребують особливої ​​уваги від влади. Ми повинні в Київській міській раді прийняти муніципальну програму, яка дозволить системно та планомірно, швидкими темпами реконструювати такий застарілий житловий фонд", - заявив кандидат у мери Києва від Опозиційної платформи - За життя.

За словами Попова, в таких будинках і на їхніх прибудинкових територіях часто протікають дахи, стіни обросли грибком, комунікації застаріли, відсутній асфальт і погане прибирання дворів, підвали в аварійному стані.

"Скарги киян з цього приводу справедливі, і всі вони обумовлені небажанням нинішньої міської влади вирішувати проблеми, а не перекладати їх назад на плечі людей. Наша команда йде у владу, тому що вміє їх вирішувати. Ремонт протікають дахів буде в списку завдань по ЖКГ першим, тому що вже осінь, і дощі вже заливають квартири мешканців верхніх поверхів", - повідомив політик.

Далі, за його словами, буде відновлений реєстр будинків, які потребують капітального ремонту, і розроблений план робіт на найближчий рік.

"Заміна комунікацій і ремонт під'їздів у всьому житловому фонді радянського виробництва обов'язково повинні бути проведені в найближчі півтора року. Кияни заслуговують того, щоб жити в якісних будинках", - резюмував Попов.

Нагадаємо, під час керівництва Попова (2010-14) Київська міська державна адміністрація провела аудит всіх багатоквартирних будинків, щоб провести капітальний ремонт усіх житлових будинків, які цього потребують.

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