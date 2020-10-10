“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян

Столичний епіцентр літературного життя України - сквер ім. Чкалова розширять та облаштують. Задля збереження та благоустрою скверу буде підписано тристоронній договір із містом. Кожен крок відновлення скверу буде обговорюватися з громадою. Все буде відкрито, публічно, прозоро та чесно.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час зустрічі з громадою.

Як передає пресслужба, до “Батьківщини” звернулися 70 видатних киян - герої України, академіки, професори, лауреати Національних премій, народні артисти, дипломати, письменники, художники, журналісти з проханням допомогти зберегти та привести до ладу сквер ім. Чкалова, який у 2025 році святкуватиме 100-річчя.

“Цей сквер має стати сучасним мистецьким центром, на кшталт паризького Монмартру. Чкалівський - не лише власність мешканців по вулиці Гончара, це надбання всіх киян. Тому необхідно внести його в реєстр пам’яток архітектури. Але проблема в тому, що у нас є культурне надбання, якому не вистачає фінансування”, - наголосив Кучеренко.

Політик підкреслив, що кияни просять перейменувати сквер на “Письменницький”, оскільки довкола розташовані “письменницькі” будинки, серед них Роліт, де мешкали Володимир Сосюра, Павло Тичина, Михайло Стельмах, Олесь Гончар та інші. У домі, який виходить вікнами на сквер нині живе поетеса Ліна Костенко.

“Ми проконтролюємо, щоб реконструкція здійснювалась з урахуванням збереження площі скверу. В проєкті передбачено ремонт фонтану Термена, в якому зараз не діє злив. Хоча раніше воду з фонтану продавали для пиття. Буде розширений дитячий майданчик, а також створений сучасний спортмайданчик. Крім цього, буде збудована громадська вбиральня. І, звичайно, будуть оновлені зелені насадження, газони, полив”, - розповів парламентарій.

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