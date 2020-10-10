підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 жовтня 2020, субота, 16:46 4
Суспільство 2020-10-10T16:47:17+03:00
Українські Новини
“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян

“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян

Константин Долгий
Сквер, Київ, Всеукраїнське об'єднання
Олексій Кучеренко. Фото: пресс-служба ВО
Олексій Кучеренко. Фото: пресс-служба ВО "Батькивщина"

Столичний епіцентр літературного життя України - сквер ім. Чкалова розширять та облаштують. Задля збереження та благоустрою скверу буде підписано тристоронній договір із містом. Кожен крок відновлення скверу буде обговорюватися з громадою. Все буде відкрито, публічно, прозоро та чесно.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час зустрічі з громадою.

Як передає пресслужба, до “Батьківщини” звернулися 70 видатних киян - герої України, академіки, професори, лауреати Національних премій, народні артисти, дипломати, письменники, художники, журналісти з проханням допомогти зберегти та привести до ладу сквер ім. Чкалова, який у 2025 році святкуватиме 100-річчя.

Цей сквер має стати сучасним мистецьким центром, на кшталт паризького Монмартру. Чкалівський - не лише власність мешканців по вулиці Гончара, це надбання всіх киян. Тому необхідно внести його в реєстр пам’яток архітектури. Але проблема в тому, що у нас є культурне надбання, якому не вистачає фінансування”, - наголосив Кучеренко.

Політик підкреслив, що кияни просять перейменувати сквер на “Письменницький”, оскільки довкола розташовані “письменницькі” будинки, серед них Роліт, де мешкали Володимир Сосюра, Павло Тичина, Михайло Стельмах, Олесь Гончар та інші. У домі, який виходить вікнами на сквер нині живе поетеса Ліна Костенко.

Ми проконтролюємо, щоб реконструкція здійснювалась з урахуванням збереження площі скверу. В проєкті передбачено ремонт фонтану Термена, в якому зараз не діє злив. Хоча раніше воду з фонтану продавали для пиття. Буде розширений дитячий майданчик, а також створений сучасний спортмайданчик. Крім цього, буде збудована громадська вбиральня. І, звичайно, будуть оновлені зелені насадження, газони, полив”, - розповів парламентарій.

Більше новин про: Сквер Київ Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Київська область Олексій Кучеренко

В.о. голови САП Грищук за легалізацію зброї
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19
Новини
“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян 16:46
У народного депутата від "Батьківщини" діагностували COVID-19 16:38
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі 15:31
В.о. глави САП Грищук не жив би на держдачі, як Венедіктова 15:08
більше новин
Екс-голова Вищої ради юстиції пропонує карати активістів за втручання в роботу суддів 10:24
В Україні за підтримки Ярославського створюють власний апарат ШВЛ світового рівня, — ЗМІ 15:24
Справу "смотрящого" Комарницького та забудови "Поділ Гранд Вінтаж" зам’яли після втручання Єрмака і Зеленського, – Гео Лерос 16:50
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак 09:57
більше новин
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Черга людей для здачі тесту на коронавірус. Фото: Главком
З самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків бажаючих здати ПЛР-тест 09:58
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" 12:27
Наступного тижня на українців чекає три вихідних 06:00
У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим, - Ігор Палиця 12:43
більше новин
В.о. голови САП Грищук вважає, що його прослуховують
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok