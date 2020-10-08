Народний депутат Гео Лерос передав правоохоронцям комп’ютер, вилучений у юриста, "смотрящого за Києвом" – Дениса Комарницького. На ньому, серед інших документів, зберігалися й такі, що стосуються скандальної забудови "Поділ Гранд Вінтаж". Однак, за словами парламентаря, це розслідування гальмують особисто Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На комп’ютері юриста, "смотрящого за Києвом", Дениса Комарницького, який опинився в розпорядженні народного депутата Гео Лероса та був переданий ним у правоохоронні органи, зберігалися, зокрема, документи щодо нелегального будівництва елітного ЖК "Поділ Гранд Вінтаж", навколо якого вже кілька років поспіль не вщухають скандали.

За словами парламентаря, правоохоронці встигли порушити кримінальне провадження та навіть провели у Комарницького повторні обшуки, але потім у справу втрутилися "згори", а саме – президент Володимир Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак, плівки з доказами корумпованості якого раніше оприлюднив Гео Лерос, після чого був виключений з партії "Слуга народу".

Парламентар закликав громадськість і ЗМІ максимально сприяти розголосу цієї ситуації, адже тільки так можна сподіватися на об’єктивне розслідування та справедливе покарання для винуватих. Про це Гео Лерос заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook-спільноті "Злі кияни".

"Минулого року були обшуки у Дениса Комарницького. Це "смотрящій" за Києвом, який відповідає за всі інфраструктурні об’єкти, будівництво, землю, інші моменти. І силовики вилучили комп’ютер юриста Комарницького, на якому знаходилися всі "понятійки", договори, "схеми", розподіли, що, як та кому давати тощо. Серед цих документів також були папери, пов’язані зі скандальною забудовою "Поділ Гранд Вінтаж", – зазначив Гео Лерос.

За словами нардепа, всі документи він передав до НАБУ, а копію – до Нацполіції, де з цього приводу відкрили кримінальне провадження, в межах якого в липні цього року вже навіть були проведені повторні обшуки у Комарницького.

"Але втрутився Офіс Президента, зокрема Зеленський і Єрмак, що видно по останніх записах, які я виклав – але цю справу вже "зам’яли". Тому без розголосу, суспільного резонансу – сподіватися на те, що буде встановлена справедливість і хтось понесе відповідальність – я щиро сумніваюся. Принаймні, на сьогоднішній день – поки не змінилася влада. Тому необхідно цій історії давати публічний розголос, щоб добитися результатів", – розповів Гео Лерос.

Нагадаємо, незаконне будівництво ЖК "Поділ Гранд Вінтаж" за адресою Вознесенський узвіз, 28-30 ведеться з 2018 року. Весь цей час місцеві активісти протестували проти забудови, адже Поділ не розрахований на те, щоб прийняти сотні нових сімей – там просто немає належної ані соціальної, ані інженерної, ані транспортної інфраструктури.

На початку 2019-го суд зупинив будівництво через численні порушення в отриманні дозвільної документації. Однак забудовник – "Едельбург Девелопмент" – не здавався, і у 2020-му, у розпал карантину через пандемію, будівництво ЖК відновилося.

За даними адвоката, партнера юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, представники "Едельбург Девелопмент" намагалися через хабар керівництву ДБР зам’яти кримінальне провадження №62019100000000641, в якому фігурують компанія "Едельбург Девелопмент", її бенефіціар Сергій Кучер і власне ЖК "Поділ Гранд Вінтаж".

Водночас у місцевих активістів – мешканців Подолу, які виступали проти цієї забудови, зокрема, проводили розслідування проти забудовника, масово пройшли обшуки. Більше того, декого з них звинувачують у створенні ОПГ.

Колишній нардеп, правозахисник і відомий захисник історичної спадщини Києва Ігор Луценко назвав ці звинувачення очевидно надуманими.

"Таке трапляється раз на скількись років, щоб аж так знахабніли правоохоронці: за гроші забудовників пресувати самих активістів. От зараз мабуть випадок такий унікальний, коли очевидно, що незаконна забудова, у сліпих людей віджали ділянку, побудували там елітне майно, і людям зі сліпотою там нічого не дістанеться – це усьому Києву очевидно, що там відбувається", – зазначив він у своєму відеозверненні.

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