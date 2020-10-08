В одеському електротранспорті впроваджується альтернативна форма оплати — за допомогою смартфона, — Труханов

У міському електротранспорті тепер можна буде розраховуватися за проїзд за допомогою смартфона. Це стало можливим завдяки додатку Transpod, який дозволяє не тільки прокладати маршрути та показувати місце розташування транспорту на мапі, а також впроваджувати додаткові сервіси для зручності пасажирів. Сам сервіс розроблений для Одеси безкоштовно, пише "Думська".

"За наявності тих опцій, які є, додаткова опція безготівкової і безконтактної оплати - це вже великий спектр послуг, які пропонує наше комунальне підприємство", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Важливо, що можливість оплати в готівковій формі, як і вартість проїзду в міському електротранспорті залишається незмінною.

"На сьогодні є можливість безготівкової форми розрахунку, валідатори будуть встановлені на кожні двері, є можливість купити постійний квиток, що вигідніше, ніж разова поїздка, і є можливість розрахуватися з кондуктором. Будуть з'являтися нові технології та можливості - будемо їх впроваджувати", - сказав директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман.

Мер Одеси підкреслив, що можливість безготівкової оплати в транспорті - один з етапів комплексної роботи з впровадження електронного квитка, яка ведеться в місті.

"За останні кілька років наш міський електротранспорт дуже змінився. Паралельно ми реалізували ряд пілотних проєктів і вони показали попит на безготівковий спосіб оплати, тому сьогодні ми з упевненістю говоримо про актуальність і своєчасність впровадження такої форми оплати в нашому транспорті", - сказав мер Одеси.

Наразі закінчується тестування додатка Transpod і через 1-2 тижні оновлення буде доступно в AppStore і Play Market.

За словами міського голови, в майбутньому планується впровадити безготівкову форму оплати в міських маршрутках з можливістю оплати повного маршруту з урахуванням зміни транспорту.

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