Вітренко стверджує, що попереджав "Нафтогаз" про збитки, але його не послухали і звільнили

Колишній виконавчий директор групи компаній "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що його команда попереджала керівництво про можливі збитки компанії, але до їх думки не прислухалися, а всю команду звільнили, тоді як керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Мої коментарі? Коли я займався стратегією "Нафтогазу", ми не "планували" збитки. При цьому ми попереджали, що так може бути, пропонували конкретні кроки, щоб так не сталося. Нас не послухали й навпаки звільнили", - повідомив Вітренко.

Також Вітренко зазначив, що в нинішній ситуації "Нафтогаз" повинен брати до уваги європейські реформи і боротися з РФ, але для цього потрібні компетентні керівники.

"Тепер ми бачимо 11,5 млрд (доларів) збитків за перше півріччя і "заплановані" збитки в наступних роках. І це при тому, що оптова ціна газу в Україні вища за європейську, а наші пропозиції про те, як її знизити в ринковий спосіб, а також як заробити для України більше ніж 17 млрд доларів, не реалізуються. Так, мені неприємно бачити, що втрачає держбюджет і споживачі переплачують за газ. Але це питання до правління "Нафтогазу", наглядової ради, прем'єр-міністра та Президента", - сказано в повідомленні.

Крім того, Вітренко повідомив, що раніше він вже говорив членам правління про те, що у "Нафтогазу" буде складна зовнішня ситуація у вигляді скорочення попиту на природний газ, проблеми з оплатою за газ для потреб населення, борги і т. д.

Крім того, "Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

У січні-червні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала чисті збитки в розмірі 11,541 млрд гривень.

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