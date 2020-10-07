8.10.20 11:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Дніпропетровської області та міста Дніпра"

8 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Дніпропетровської області та міста Дніпра".

Учасники:

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";

директор компанії "Українська соціологічна група"; Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Дніпропетровської області та міста Дніпра, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 3 по 10 вересня 2020 року.

Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Дніпра, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Дніпропетровську обласну раду, Дніпровську міську раду, а також кандидатів на посаду Дніпровського міського голови.

Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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