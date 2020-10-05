У "Метінвесті" та "АрселорМітталі" відхрестилися від співпраці зі скандальним інвестором Хілларом Тедером

Естонський бізнесмен Хіллар Тедер заявив про рішення придбати частки в компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал". Однак в "Метінвесті" та "АрселорМітталі" спростували слова Тедера, заявивши, що їм нічого не відомо ані про плани бізнесмена, ані про нібито переговори з ними.

Про своє рішення Тедер повідомив 17 вересня в Telegram-каналі.

Бізнесмен написав, що вже веде переговори про придбання часток в українських компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал Кривий Ріг". Тедер пояснив своє рішення тим, що зараз, коли світова економіка відновлюється після пандемії коронавируса, зросте попит на сталь.

"Ціни на сталь і прокат починають так само рости на тлі зростання попиту та ефекту відкладеного попиту, коли споживачі намагаються компенсувати місяці простою через карантин... Як інвестор з величезним успішним досвідом у всьому світі, я прийняв рішення розглянути придбання часток в українських компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал", - написав бізнесмен.

Він зазначив, що обидві компанії нібито стали "екологічною проблемою для України", а приплив інвестицій допоможе її вирішити. Тедер вказав на те, що вже веде переговори з акціонерами і топ-менеджментом компаній.

У компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал" спростували слова Тедера, заявивши, що їм нічого не відомо не лише про плани естонця, але й також про те, що він нібито веде з ними переговори. "Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - повідомили в "Метінвест".

Тедер відповів, що коментар "Метінвесту" є фейком, так як "переговори ведуться на найвищому рівні, і секретарка, яка готує босові каву, нічого про них знати не буде".

У свою чергу журналістка Олена Яхно нагадала про кримінальне минуле "міжнародного афериста" Хіллара Тедера та його зв'язки з російським бізнесом, висловивши надію, що "цьому пройдисвітові, який називає себе "девелопером", в Україні нічого не обломиться. Ані плюшка в "Метінвесті", ані шматок пирога в "АрселорМітталі".

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