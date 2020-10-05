підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У "Метінвесті" та "АрселорМітталі" відхрестилися від співпраці зі скандальним інвестором Хілларом Тедером
05 жовтня 2020, понеділок, 15:32 148
Економіка 2020-10-05T17:45:03+03:00
Українські Новини
У "Метінвесті" та "АрселорМітталі" відхрестилися від співпраці зі скандальним інвестором Хілларом Тедером

У "Метінвесті" та "АрселорМітталі" відхрестилися від співпраці зі скандальним інвестором Хілларом Тедером

Тетяна Зотова
Сталь, Метінвест, Арселорміттал Кривий Ріг, Хіллар Тедер
Хіллар Тедер. Фото з відкритих джерел
Хіллар Тедер. Фото з відкритих джерел

Естонський бізнесмен Хіллар Тедер заявив про рішення придбати частки в компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал". Однак в "Метінвесті" та "АрселорМітталі" спростували слова Тедера, заявивши, що їм нічого не відомо ані про плани бізнесмена, ані про нібито переговори з ними.

Про своє рішення Тедер повідомив 17 вересня в Telegram-каналі.

Бізнесмен написав, що вже веде переговори про придбання часток в українських компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал Кривий Ріг". Тедер пояснив своє рішення тим, що зараз, коли світова економіка відновлюється після пандемії коронавируса, зросте попит на сталь.

"Ціни на сталь і прокат починають так само рости на тлі зростання попиту та ефекту відкладеного попиту, коли споживачі намагаються компенсувати місяці простою через карантин... Як інвестор з величезним успішним досвідом у всьому світі, я прийняв рішення розглянути придбання часток в українських компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал", - написав бізнесмен.

Він зазначив, що обидві компанії нібито стали "екологічною проблемою для України", а приплив інвестицій допоможе її вирішити. Тедер вказав на те, що вже веде переговори з акціонерами і топ-менеджментом компаній.

У компаніях "Метінвест" та "АрселорМіттал" спростували слова Тедера, заявивши, що їм нічого не відомо не лише про плани естонця, але й також про те, що він нібито веде з ними переговори. "Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - повідомили в "Метінвест".

Тедер відповів, що коментар "Метінвесту" є фейком, так як "переговори ведуться на найвищому рівні, і секретарка, яка готує босові каву, нічого про них знати не буде".

У свою чергу журналістка Олена Яхно нагадала про кримінальне минуле "міжнародного афериста" Хіллара Тедера та його зв'язки з російським бізнесом, висловивши надію, що "цьому пройдисвітові, який називає себе "девелопером", в Україні нічого не обломиться. Ані плюшка в "Метінвесті", ані шматок пирога в "АрселорМітталі".

Більше новин про: Сталь Метінвест Арселорміттал Кривий Ріг Хіллар Тедер

Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди
МОЗ оновив список країн "червоної зони"
Новини
Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня 17:31
Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів 17:20
Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі" 17:06
Хакери шукатимуть вразливі місця додатку "Дія", — Мінціфри 16:48
На кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по автомобілю, водій якого намагався наїхати на наряд 16:46
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко 15:49
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
більше новин
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok