Правила грошових переказів в Україні хочуть змінити: яку суму можна надіслати анонімно

У той час, як українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24 . В Україні кілька десятків народних депутатів з різних фракцій пропонують в рази збільшити суму, яку можна відправляти анонімно Зараз без ідентифікації себе (тобто без використання карти, пред'явлення документів), можна через термінал відправити п'ять тисяч гривень.

Як пише "Обозреватель", за новими правилами пропонують збільшити цю цифру до 25 тис. грн. Відповідну пропозицію відображено в законопроєкті №3686.

Як зараз:

українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн (банк може знизити оцінку);

анонімно можна переказувати до 5 тис. грн;

підозрілі перекази можуть блокувати.

Що хочуть змінити:

анонімні перекази збільшать в п'ять разів - відразу до 25 тис. грн.

Українці не відразу розібралися в правилах, а нардепи хочуть політичні дивіденди

Новина про те, що за новими правилами анонімно можна переказувати до п'яти тисяч гривень, українці зрозуміли по-різному, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов. І в служби підтримки банків і навіть на гарячу лінію НБУ надходили питання про те, чи правда, що зараз без довідки про доходи можна переказати тільки до п'яти тисяч гривень

"Насправді без довідок можна переказати до 400 тис. грн. А анонімний переказ з точки зору законодавства це такий, який пройшов без верифікації відправника. Якщо ви підійшли до терміналу, вставили в нього свою карту і ввели код, то ви вже себе ідентифікували, ви не анонім. Тобто можете переказувати майже будь-яку суму", - розповідає Комов.

Група народних депутатів, яка на сьогодні намагається збільшити кордон для анонімного переказу, в пояснювальній записці вказала: таким чином можна буде "захистити Конституційні права українців". Дійсно, як розповіли нам в одному з банків, у багатьох європейських країнах діє межа для анонімного переказу в розмірі тисячі євро. Однак в Україні, з огляду на величезні рівень тінізації економіки, низькі доходи і розмір мінімальної зарплати, межа в п'ять тисяч є цілком об'єктивною.

Банки також розуміють правила по-своєму

Кордон в 400 тис. грн - такий собі поріг, але банки можуть контролювати і більш дрібні операції. Наприклад, економіст Олексій Дорошенко повідомив, що український монобанк заблокував його переказ на 150 грн і вимагав надати документи, що підтверджує дохід (він показав декларацію).

"Я думаю, що це був просто глюк в системі. Ніхто не вибачався, я надіслав посилання на декларацію свого брата, який переказав цю суму. Гроші розблокували", - говорить Дорошенко.

Є ризик, що ті клієнти банків, які не чекають, що на їх карту прийдуть кошти і не знають точних сум, можуть зовсім втратити переказ, говорить економіст. Якщо співробітники банку не попередять, дізнатися про заблоковану суму не вдасться.

До чого призведуть нові правила

Збільшення анонімної суми до 25 тис. грн не підтримали і в головному науково-експертному управлінні Верховної Ради. "На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної і середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу", - йдеться в пояснювальній записці.

Анонімний переказ дозволяє відмивати отримані незаконним шляхом кошти, фактично створює легалізацію для тіньової економіки і суперечить політиці НБУ.

"Анонімні перекази в усьому світі жорстко обмежуються. Ми не можемо говорити про те, що боремося з відмиванням коштів, з тіньовою економікою, і при цьому дозволяємо абсолютно анонімно переказувати суму, еквівалентну п'яти мінімальних зарплат. Це нонсенс", - підсумував Комов.

Нагадаємо, обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%.

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