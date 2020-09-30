підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 18:14 5
Lifestyle 2020-09-30T19:30:02+03:00
Українські Новини
Суботні танці київських пенсіонерів увічнили в бронзі

Суботні танці київських пенсіонерів увічнили в бронзі

Ірена Хмельовська
Київ, екскурсії, Театральна
Скульптура
Скульптура "Танцівники на Театральній". Фото: Facebook Юлії Бевзенко

Мініскульптура "Танцівники на Театральній" з'явилася сьогодні в підземному переході в Києві. Вона зображує літню подружню пару в танці. Автор проєкту - київський гід Юлія Бевзенко. Місце, як розповідає Юлія на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, вибрано не випадково. Саме тут у вихідні тридцять років поспіль збираються київські пенсіонери. У Києві в умовах карантину проходить набагато менше культурних подій, проте зовсім недавно вдруге пройшов "Булгаков - FEST"

Проєкт "Шукай" налічує вже двадцять шість мініскульптур. Кожна з них присвячена якійсь київській "родзинці". Так, наприклад, в Пасажі з'явився бронзовий "київський торт", а у внутрішньому дворі Києво-Могилянської Академії - сонячний годинник П'єра Брульйоне. За допомогою цих скульптур кожна людина може самостійно й абсолютно безкоштовно досліджувати Київ.

Танцюючі пенсіонери. Фото: facebook.com/yuliabevzenkoТанцюючі пенсіонери. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

"Танцівники на Театральній" - вже це вже двадцять сьома бронзова скульптурка проєкту. Вона присвячена людям поважного віку, які зберігають радість життя. Понад чверть століття у вихідні пенсіонери приходять в підземний перехід на станції метро Театральна, щоб поспілкуватися, підтримати один одного і, звичайно, ж - потанцювати. Взяти участь в танцях може безкоштовно будь-яка людина незалежно від віку.

Нова скульптура на Театральній. Фото: facebook.com/yuliabevzenkoНова скульптура на Театральній. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Українські новини раніше вже повідомляли як українцям вдавалося розважатися в умовах карантину. Нагадаємо, що до 11 жовтня в кінотеатрах України проходить Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів. 

Більше новин про: Київ екскурсії Театральна

Зеленський звільнив Фокіна
Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021
Новини
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. Хто вони 19:31
Укргазвидобування" з початку року скоротила прибуток у 54 рази 19:25
На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони 18:56
Надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом оголосили в Чехії 18:53
більше новин
За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. Хто вони 19:31
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Укргазвидобування" з початку року скоротила прибуток у 54 рази 19:25
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
більше новин
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
Євген Комаровський. Скріншот: YouTube/Доктор Комаровський
Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу 09:57
більше новин
Хірург, безробітний і блогер: за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok