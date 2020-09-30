Суботні танці київських пенсіонерів увічнили в бронзі

Мініскульптура "Танцівники на Театральній" з'явилася сьогодні в підземному переході в Києві. Вона зображує літню подружню пару в танці. Автор проєкту - київський гід Юлія Бевзенко. Місце, як розповідає Юлія на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, вибрано не випадково. Саме тут у вихідні тридцять років поспіль збираються київські пенсіонери. У Києві в умовах карантину проходить набагато менше культурних подій, проте зовсім недавно вдруге пройшов "Булгаков - FEST"

Проєкт "Шукай" налічує вже двадцять шість мініскульптур. Кожна з них присвячена якійсь київській "родзинці". Так, наприклад, в Пасажі з'явився бронзовий "київський торт", а у внутрішньому дворі Києво-Могилянської Академії - сонячний годинник П'єра Брульйоне. За допомогою цих скульптур кожна людина може самостійно й абсолютно безкоштовно досліджувати Київ.

Танцюючі пенсіонери. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

"Танцівники на Театральній" - вже це вже двадцять сьома бронзова скульптурка проєкту. Вона присвячена людям поважного віку, які зберігають радість життя. Понад чверть століття у вихідні пенсіонери приходять в підземний перехід на станції метро Театральна, щоб поспілкуватися, підтримати один одного і, звичайно, ж - потанцювати. Взяти участь в танцях може безкоштовно будь-яка людина незалежно від віку.

Нова скульптура на Театральній. Фото: facebook.com/yuliabevzenko

Українські новини раніше вже повідомляли як українцям вдавалося розважатися в умовах карантину. Нагадаємо, що до 11 жовтня в кінотеатрах України проходить Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів.

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