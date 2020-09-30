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30 вересня 2020, середа, 12:36 5
Судова влада 2020-09-30T13:30:02+03:00
Українські Новини
Шабуніна визнали винним у несвоєчасному поданні декларації та оштрафували на 850 гривень

Шабуніна визнали винним у несвоєчасному поданні декларації та оштрафували на 850 гривень

Александр Савич
Штраф, електронні декларації, Печерський райсуд Києва, Віталій Шабунін, Печерський районний суд Києва, Печерський районний суд
Віталія Шабуніна оштрафували за несвоєчасну подачу декларації
Віталія Шабуніна оштрафували за несвоєчасну подачу декларації

В той час, як раніше повідомлялося, що Шабунін не з'явився в суд, причина неявки не уточнюється, а засідання було перенесено на сьогодні, 30 вересня, Печерський районний суд Києва визнав главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна винним в адміністративному правопорушенні, а саме  – несвоєчасне подання електронної декларації й оштрафував на 850 гривень.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба суду.

"Суд визнав його винним у скоєнні правопорушення за статтею 172-6 (Кодексу про адмінправопорушення) і призначив штраф у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказали в суді.

Таким чином, Шабуніну присудили штраф 850 гривень.

Повний текст рішення суду буде оголошено пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, раніше планувалося, що Печерський районний суд 18 вересня почне розгляд адміністративного протоколу стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за несвоєчасну подачу електронної декларації.

Раніше Деркач натякнув на те, що у глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та в.о. посла Сполучених Штатів Америки в Україні Христини Квін роман.

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