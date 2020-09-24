На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ

На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авако

Людмила Давиденко, вдова загиблого народного депутата Валерія Давиденка, заявила, що Центральна виборча комісія (ЦВК) з надуманих причин відмовила їй в реєстрації для участі в довиборах до Верховної Ради України у виборчому окрузі №208 в Чернігівській області.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф.

У зв'язку з цим Давиденко вирішила звернутися до Президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Ірині Венедиктової, міністра внутрішніз справ Арсена Авакова та виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова із проханням вплинути на ситуацію. Вона впевнена, що проти неї існує кулуарна змова з боку опонентів.

"Мені відмовили в реєстрації кандидатом в народні депутати в 208-му виборчому окрузі, посилаючись на відсутність документів, хоча усі необхідні документи для реєстрації мною були надані в ЦВК. Я вважаю це утиском моїх прав як громадянки України. Загинув мій чоловік. Мені не пропонують ніякої інформації щодо розслідування справи. Відібрали бізнес нашої сім'ї відразу після вбивства мого чоловіка. А тепер не дають мені можливості зареєструватися кандидатом в народні депутати в окрузі, де я народилася і де був двічі обраний Валерій Давиденко. Фактично мене позбавили можливості брати участь у виборах і бути обраною", - зазначила вона.

За словами вдови нардепа, керівництво країни має захистити інтереси людей, які проживають на території 6 районів цього округу та які висловили бажання підтримати її кандидатуру.

При цьому вона додала, що їй відмовляють в реєстрації з подачі політичних опонентів, а також через технічну помилку працівників Міграційної служби України.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини