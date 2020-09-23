Адвокату по справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславській погрожують

Адвокат у справі символіки дивізії СС "Галичина" Людмила Браславська заявляє про погрози на свою адресу і просить поліцію їх розслідувати.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Мені надходили погрози, надсилали смс-повідомлення з погрозами", - сказала вона.

Адвокат повідомила, що на цей час знаходиться у відділенні поліції, де подала заяву про злочин.

Вона просить відкрити кримінальне провадження за фактом погроз на свою адресу за статтею 398 Кримінального кодексу.

Вона додала, що їй на телефон прислали фото графіті із зображенням дивізії СС "Галичина" і текст з нагадуванням про те, що всі вороги і зрадники України будуть покарані.

Адвокат вважає, що ця загроза адресується в тому числі їй як юристу за те, що вона представляє в суді інтереси Наталії М'ясникової, яка подала позов про визнання символіки СС "Галичина" нацистською і заборону її на території України.

Також адвокат повідомила, що Шостий апеляційний адміністративний суд в середу о 14:00 розгляне апеляційну скаргу Українського інституту Національної пам'яті на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав символіку дивізії СС "Галичина" нацистською.

За даними ЗМІ, М'ясникова просила суд визнати незаконною відповідь тодішнього глави Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича на запит видання "Страна.юа" у 2017 році.

У ньому він зазначив, що символіка 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС "Галичина" не належить до символіки націонал-соціалістичного режиму, забороненого в Україні.

У своєму позові М'ясникова відзначала, що дивізія СС "Галичина" була частиною військ "Ваффен-СС", яку Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією.

Вона вважає, що колишній глава Інституту нацпам'яті спотворив історичні факти і перевищив свої повноваження.

Позов вона подала ще у 2017 році.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і відповідно не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Раніше Інститут нацпам'яті виступив проти героїзації дивізії СС "Галичина".

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