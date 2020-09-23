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23 вересня 2020, середа, 14:49 382 Фото
Вибори 2020-09-23T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва

"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва

Петро Стуженко
Шахов, Мер Києва, Київрада, Партія Наш Край
Сергій Шахов. Фото:
Сергій Шахов. Фото: "Наш край"

Київський осередок політичної сили "Наш край" висунув свого кандидата в мери та представив майбутніх кандидатів до столичної міської ради. За головне крісло столиці на виборах 25 жовтня буде боротися лідер "Нашого краю", народний депутат Сергій Шахов.

Про це стало відомо в ході Загальних зборів Київської міської організації політичної сили "Наш край", які відбулися 22 вересня. З'їзд відкрився державним гімном. 

Виступаючи, Сергій Шахов наголосив, що у всіх органах влади дуже мало людей, які дійсно розбираються в тому, що має бути в основі розвитку міста та країни.

"Наша команда - це команда господарників і професіоналів, - зауважив Сергій Шахов. - І тому ми переконані, що, здобувши перемогу на місцевих виборах, ми зможемо забезпечити розвиток Київа, а кожному його жителю - корінному та новому - забезпечити комфорт і соціальний захист". 

На зборах представили тих, хто балотуватиметься в депутати Київської міської ради. Серед них - відомі освітяни, вчителі, підприємці, юристи, лікарі. Загалом 120 кандидатів. 

"Переконаний в тому, що тут зібралися фахові люди, господарники, які можуть об’єднати Київ не заради політики, а заради людей. І сьогодні ця команда йде на місцеві вибори, щоб творити майбутнє країни, міста, не гаслами і політичними гаслами, а реальними справами", - додав Шахов.

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