підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась
22 вересня 2020, вівторок, 17:23 421
Політика 2020-09-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась

Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась

Елена Новикова
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Вимога президента України щодо передачі всіх об'єктів Укрбуду на баланс "Київміськбуду" для їх добудови не виконана. Виокремлені і передані іншим забудовникам найбільш прибуткові проекти, а пасиви намагаються повісити на плечі КМБ, самих інвесторів і держбюджет. Про це заявив експрезидент Укрбуду Максим Микитась в своєму зверненні до інвесторів ЖК цієї компанії, повідомляє УНІАН. Повний текст звернення ексдепутата опублікований на його сторінці в Фейсбуці.

У зверненні, зокрема, йдеться: "З надією зустрів повідомлення про недавній прийом на баланс КМБ низки об'єктів "Укрбуду". Це дає перспективу продовження робіт, закріплює відповідальність забудовника і перешкоджає розкраданню матеріалів на об'єктах".

"Але є ряд принципових питань, які мене турбують і обурюють. Наприклад, КМБ декларує необхідність залучення 2 млрд. гривень для продовження будівництва. Але при цьому той же ЖК "Crystal House" по вул. Жилянській в центрі Києва з прибутком більш ніж у 20 млн. доларів і ЖК "Паркова долина" з прибутковістю понад 15 млн. доларів передані для завершення робіт харківській компанії "Строй Сіті". А дорогий ЖК "Ла-Манш" в престижній частині Подолу з прогнозованим прибутком більш ніж 30 млн. доларів відданий компанії Perfect Group. Чому? Чому з "тіла" "Укрбуду" виокремлені перспективні проекти, а для добудови інших тепер потрібно шукати великі позикові кошти? Хто і чому намагається випатрати найцінніше, а пасиви залишити КМБ і звісити на плечі інвесторам і державі".

Опальний забудовник стверджує, що "не враховані інтереси інвесторів "Укрбуду". Йде пряме порушення вимог президента Володимира Зеленського і міністра МВС Арсена Авакова про передачу "Київміськбуду" ВСІХ (!) об'єктів "Укрбуду" для завершення їхнього будівництва". Що "понад прибутки підуть не на добудову проблемних об'єктів, а прямо в кишені злодіїв і рейдерів, які випатрали активи "Укрбуду" і що компанія могла і може самостійно добудувати всі свої об'єкти за умови повернення всіх вкрадених активів. Вкрадених генеральним директором Олегом Майбородою, його партнером Федотенковим, Якусевичем та низкою інших осіб".

Микитась закликав інвесторів, керівництво "Київміськбуду" і держоргани запобігти подібний злочинний сценарій.

Більше новин про:

Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ
Новини
Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва 17:55
Двоє людей наклали на себе руки в київській лікарні для хворих на COVID-19 17:51
Бутусов назвав підтримку тютюнової компанії Кауфмана Tedis "очевидною корупційною схемою за участю Зеленського" 17:35
Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився 17:34
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
більше новин
Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва 17:55
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
більше новин
У Києві запустили продаж SmartTicket для квитків на потяги і метро
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok