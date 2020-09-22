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22 вересня 2020, вівторок, 14:26 305
Політика 2020-09-22T16:30:03+03:00
Українські Новини
Нардеп Плачкова заявила про відповідальність держави за побиття людей за їхні погляди , - ЗМІ

Нардеп Плачкова заявила про відповідальність держави за побиття людей за їхні погляди , - ЗМІ

Ольга Фандорина
Опозиційна платформа - За життя, Тетяна Плачкова
Татьяна Плачкова. Фото: capital.ua
Татьяна Плачкова. Фото: capital.ua

Держава несе всю відповідальність за дискримінацію українців за релігійною, національною, расовою ознакою і буде карати тих політиків, які підігрівають в суспільстві агресію.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Тетяна Плачкова, коментуючи недавнє побиття священнослужителя Української Православної Церкви групою молодих людей, що називали себе "атошнікамі", передає Капітал.

Як повідомляли ЗМІ, на початку вересня в столиці група людей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побила священика, мотивуючи свої дії тим, що він є представником "церкви держави-агресора". Потерпілий, хоча і отримав серйозні тілесні ушкодження, заяву в поліцію писати не став.

Нардеп нагадала, що згідно з Конституцією, в Україні кожна людина має право на свободу світогляду і віросповідання.

"Будь-який напад на будь-яку людину, ким би то не було, тим більше в стані алкогольного сп'яніння - не припустимо. Це сфера повноважень правоохоронних органів. І саме вони повинні розібратися з цим фактом і притягти винних до відповідальності. А до тих пір , поки подібні витівки будуть безкарні, ми не можемо розраховувати, що вони не повторяться. Загроза того, що твої погляди можуть комусь не сподобатися, і на тебе просто нападуть серед білого дня, в Україні зберігається. Жоден громадянин країни від цього не захищений. Це і біда, і провина держави", - заявила вона.

Плачкова зазначає, що подібні дії є дискримінацією за релігійною ознакою, проте в даній ситуації "слабкість проявляють саме ті, хто нападає, хто сіє в суспільстві агресію і цієї агресії потурає".

Ситуації з дискримінацією і побиттям віруючих і священнослужителів УПЦ в Україні не поодинокі, а агресія з боку націоналістичних організацій і активістів посилилася з отриманням Томосу для нової Православної Церкви України.

"У цивілізованій державі таке неприпустимо. Але сьогодні подібні ситуації стають системою в нашому суспільстві - через безкарність, прагнення певних політичних сил максимально стравити суспільство, вкидаючи теми для розколу і постійно нагнітаючи їх. Плюсів Україні це однозначно не додає, а просто дає додаткові підстави для картинки в ЗМІ, просто дискредитує нашу країну ", - вважає Тетяна Плачкова.

Дискримінація за релігійними та іншими ознаками в Україні процвітає через "підігрів" в політичному середовищі і в ЗМІ, і держава повинна її припиняти, зазначає нардеп.

"У нас держава відокремлена від церкви і релігійних організацій. І його реакція повинна бути однозначною - відповідно до закону, з якісним і об'єктивним розслідуванням правоохоронними органами і покаранням винних. В правовій державі, а Україна позиціонує себе таким, будь-яка ситуація повинна розглядатися виключно в правовому полі без будь-яких упереджень. Але і позиція ЗМІ не менш важлива, багато в чому саме вони формують громадську думку ", - заявила вона.

"Держава повинна захищати всіх, незалежно від етнічного та соціального походження, політичних, релігійних чи інших переконань. В іншому випадку це вже буде дискримінація, що суперечить Конституції і загальновизнаним принципам моралі і права", - уклала Тетяна Плачкова. 

Дискримінація віруючих УПЦ в Україні виражається у відкритій агресії, побиття і погрози з боку не тільки активістів, а й представників влади. Так, уже кілька місяців триває цькування священика УПЦ і його сім'ї в Золочеві Львівської області, де місцева влада вимагає виселення православного священика і його сім'ї з міста. При цьому клірику розписали паркан нацистською символікою, а поруч з його будинком провели "віче", на яке міський голова прийшов з кувалдою, а депутат Львівської облради вимагала вигнати УПЦ з міста. У вересні чергову акцію, спрямовану проти УПЦ, в Золочеві провели представники Нацкорпуса і ветерани АТО.

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