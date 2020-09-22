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  • 23.09.20 11:00 Прес-конференція: "Агро МММ: структури екс-нардепа Вадима Нестеренко готуються обдурити кредиторів на майже 50 мільйонів доларів?"
22 вересня 2020, вівторок, 09:12 8
Прес-центр 2020-09-22T09:30:02+03:00
Українські Новини
23.09.20 11:00 Прес-конференція: "Агро МММ: структури екс-нардепа Вадима Нестеренко готуються обдурити кредито

23.09.20 11:00 Прес-конференція: "Агро МММ: структури екс-нардепа Вадима Нестеренко готуються обдурити кредиторів на майже 50 мільйонів доларів?"

Алина Заика

23 вересня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Агро МММ: структури екс-нардепа Вадима Нестеренко готуються обдурити кредиторів на майже 50 мільйонів доларів?"

Спікери:

  • Євген Моршинін, засновник ТОВ "Дніпромлин";
  • Петро Єременко, генеральний директор ТОВ "Дніпромлин";
  • Наталія Луценко, фінансовий директор ТОВ "Дніпромлин";
  • Галина Адамчик, виконавчий директор ТОВ "Хлібозавод №10".

Учасники розкажуть деталі справи про начебто "рейдерське захоплення" ТОВ "Дніпромлин" і ТОВ "Хлібозавод №10", про що раніше заявив голова наглядової ради агрохолдингу Ristoneholdings Вадим Нестеренко. Проте до правоохоронних органів так і не надійшло жодної заяви від екс-нардепа, бо розподіл бізнесу з його колишніми партнерами відбувся ще у липні 2020. Приводом стала невдала фінансова політика Вадима Нестеренко у якості керуючого партнера, а саме -  бездумне нарощування позик у банків та приватних осіб.

У 2018 році кредитний портфель холдингу збільшився на 7 млн дол США і склав 23,5 млн.дол США.  На 31.12.2019 року кредитний портфель становив уже 32 млн. дол США. Практично все майно холдингу, в тому числі і оборотні активи були заставлені для забезпечення перерахованих кредитних зобов’язань. Після спроб Нестеренко закласти ТОВ "Дніпромлин" і ТОВ "Хлібозавод №10", аби отримати чергову позику, його партнери і запропонували розподілити активи. Юридично цей процес був завершений в липні 2020 року. Наразі Нестеренко гучними заявами банально готує підґрунтя для несплати позик кредиторам.

Акредитація обов’язкова!

Вхід за журналістськими посвідченнями.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: 

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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