Активісти залучили експертів до створення проєкту "Культурного хабу на Петрівці"

Активісти руху #SavePetrovka на чолі з Владиславом Трубіциним, а також за участі залучених експертів провели вчора першу з низки запланованих стратегічних сесій щодо переформатування і розвитку книжкового ринку "Петрівка" згідно сучасним викликам.

Участь у ній, окрім представників руху, взяли урбаніст Ірина Соловей, видавець Антон Мартинов, юрист Ніна Прилуцька, фахівці у галузі комунікації та зв'язків з громадськістю Дмитро Федоренко і Катерина Маркечко, політолог і експерт зі зв'язків з владними інституціями Євген Кабацький, а також спеціалісти з культурних і освітніх проектів.

Ціль зустрічей — розробити сучасний простір для подій літературно-мистецького світу у поєднанні з реалізацією книжкової продукції — як новітньої, так і букіністичної та навіть антикварної.

Перший етап стратегування пройшов продуктивно, тож робоча група отримала первинну візію, ціннісні орієнтири команди та соціальну пропозицію проєкту, його місію та стратегічні цілі.

"Ми вже довго виношуємо ідею глобальної модернізації книжкового ринку" Петрівка" відповідно по сучасних вимог надання послуг. Зараз, досягнувши згоди із забудовником стосовно необхідності переобладнання ринку, ми розпочали напрацювання конкретної стратегії перевтілення ринку на сучасний культурний простір. Новостворений "Культурний хаб на Петрівці" попередньо передбачатиме, окрім продажу книг, й освітню складову — публічні лекції, літературні читання, автограф-сесії, зустрічі з провідними експертами та молодими авторами тощо. "Свіжа кров" та літературний контекст популяризуватимуть читання, а історичний бекграунд місця додаватиме йому культовості", — вважає лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин.

Як повідомлялося раніше, 2 липня 2020 року адміністрація книжкового ринку "Петрівка" оголосила про його ліквідацію і наміри нового орендаря землі побудувати на його місці ТРЦ.

За ініціативи В. Трубіцина було стровено рух #SavePetrovka за збереження книжкового ринку.

Наприкінці липня у Київраді було зареєстровано проєкт рішення від громади про передання книжкового ринку у комунальну власність. Проте земельна комісія Київради чинить опір прийняттю відповідного рішення, зриваючи кворум.

8 вересня представники руху #SavePetrovka передали звернення до Президента України про збереження книжкового ринку, яке підписали понад 25 тисяч киян.

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