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19 вересня 2020, субота, 05:30 19
Економіка 2020-09-19T08:15:01+03:00
Українські Новини
Українцям надсилають платіжки з міфічними боргами: як не залишитися без газу

Українцям надсилають платіжки з міфічними боргами: як не залишитися без газу

Надежда Комендантова
платіжки за газ, борг за газ
Платіжки.
Платіжки.

В той час, як НАК "Нафтогаз" встановив три тарифи на газ  для населення і бізнесу, українцям почали приходити платіжки за газ із зазначенням боргу заднім числом ще з 2015 року.

Зокрема, споживачі отримують листи, в яких облгази погрожують відключити подачу "блакитного палива" за несплату сумнівних нарахувань "температурних коефіцієнтів". А в деяких випадках людей вже відключили від газу, незважаючи на швидкий початок опалювального сезону.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Видання зазначає, що подібну практику застосовують низка облгазів спільно з афілійованими газзубтами. Причиною приходу дивних платіжок називають "помста" споживачам за зміну постачальника газу.

На подібні випадки все частіше скаржаться жителі різних міст. Люди обурюються, що газовики залякують людей і обіцяють нараховувати борги, відключити подачу газу і взагалі не обслуговувати газові мережі.

Так, житель Кам'янця під Дніпром Андрій Іванов розповів про повідомлення про заборгованість в 502,52 гривень внаслідок нарахувань за температурними коефіцієнтами з жовтня 2018 року.

"Але ці недобросовісні і нечистоплотні компанії зараз витягли нову надуману заборгованість в сумі 581,27 грн за температурні коефіцієнти, які вони вже нарахували з 1 грудня 2015 по 30 вересня 2018 року ", - зазначає він.

Киянин Олександр Бойкул повідомив, що через два тижні після переходу до іншого постачальника прийшли газовики і просто скрутили лічильник, перекривши газ.

Що кажуть юристи про "температурні коефіцієнти" в платіжках

Фахівці підкреслюють, що подібні "температурні коефіцієнти" насправді є незаконними, а їх застосування зараз оскаржують у Верховному Суді. Відповідно і виставляння облгазами дивних боргів "заднім числом" і загрози відключення газу - також незаконні і їх треба оскаржити в судах.

Юристи закликають споживачів, які зіштовхнулися з подібними ситуаціями, писати скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і в Держпродспоживчслужбу.

Як оскаржити "борги": алгоритм дій

  • потрібно звернутися в контакт-центр постачальника газу для отримання роз'яснення: за що саме, і за який період вам нараховано борг;
  • направити постачальнику газу претензію про незаконність вказаних нарахувань з вимогою здійснити перерахунок ( зразок претензії);
  • після отримання відповіді на претензію - якщо проблема не вирішиться - варто звернути скарги  в НКРЕКП  і  в Держпродспоживчслужбу ;
  • подавати заяву в суд і вимагати зобов'язати постачальника усунути порушення, і зробити перерахунок в судовому порядку.

Вартість опалення в Києві.

Раніше Українські Новини повідомляли, що буде з цінами на газ  після відкриття ринку для населення.

Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн  за кубометр.

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