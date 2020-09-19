Українцям надсилають платіжки з міфічними боргами: як не залишитися без газу

НАК "Нафтогаз" встановив три тарифи на газ для населення і бізнесу, українцям почали приходити платіжки за газ із зазначенням боргу заднім числом ще з 2015 року. В той час, якукраїнцям почали приходити платіжки за газ із зазначенням боргу заднім числом ще з 2015 року.

Зокрема, споживачі отримують листи, в яких облгази погрожують відключити подачу "блакитного палива" за несплату сумнівних нарахувань "температурних коефіцієнтів". А в деяких випадках людей вже відключили від газу, незважаючи на швидкий початок опалювального сезону.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Видання зазначає, що подібну практику застосовують низка облгазів спільно з афілійованими газзубтами. Причиною приходу дивних платіжок називають "помста" споживачам за зміну постачальника газу.

На подібні випадки все частіше скаржаться жителі різних міст. Люди обурюються, що газовики залякують людей і обіцяють нараховувати борги, відключити подачу газу і взагалі не обслуговувати газові мережі.

Так, житель Кам'янця під Дніпром Андрій Іванов розповів про повідомлення про заборгованість в 502,52 гривень внаслідок нарахувань за температурними коефіцієнтами з жовтня 2018 року.

"Але ці недобросовісні і нечистоплотні компанії зараз витягли нову надуману заборгованість в сумі 581,27 грн за температурні коефіцієнти, які вони вже нарахували з 1 грудня 2015 по 30 вересня 2018 року ", - зазначає він.

Киянин Олександр Бойкул повідомив, що через два тижні після переходу до іншого постачальника прийшли газовики і просто скрутили лічильник, перекривши газ.

Що кажуть юристи про "температурні коефіцієнти" в платіжках

Фахівці підкреслюють, що подібні "температурні коефіцієнти" насправді є незаконними, а їх застосування зараз оскаржують у Верховному Суді. Відповідно і виставляння облгазами дивних боргів "заднім числом" і загрози відключення газу - також незаконні і їх треба оскаржити в судах.

Юристи закликають споживачів, які зіштовхнулися з подібними ситуаціями, писати скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і в Держпродспоживчслужбу.

Як оскаржити "борги": алгоритм дій

потрібно звернутися в контакт-центр постачальника газу для отримання роз'яснення: за що саме, і за який період вам нараховано борг;

направити постачальнику газу претензію про незаконність вказаних нарахувань з вимогою здійснити перерахунок ( зразок претензії );

після отримання відповіді на претензію - якщо проблема не вирішиться - варто звернути скарги в НКРЕКП і в Держпродспоживчслужбу ;

подавати заяву в суд і вимагати зобов'язати постачальника усунути порушення, і зробити перерахунок в судовому порядку.

Вартість опалення в Києві.

Раніше Українські Новини повідомляли, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

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