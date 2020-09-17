"Реформи" у будівництві дали нове життя корупційним махінаціям, – ЗМІ

Чергова спроба боротьби з корупцією в будівельній галузі, "реформи" Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та будівельної галузі в цілому – виявилися лише великою мильною булькою, всередині якої сидять корупційні схеми. Про це пише портал zastroykam.net.

Нагадаємо, у березні в контексті "реформи" ДАБІ було прийнято дві постанови Кабміну, якими відомство нібито було ліквідовано. Замість ДАБІ створили три нових органи центральної виконавчої влади:

Державну інспекцію містобудування України (ДІМУ);

Державну сервісну службу містобудування України (ДССМУ);

Державне агентство з питань технічного регулювання містобудування України (раніше ці функції виконував один з департаментів Мінрегіону).

"Крім того, зупинили контроль у будівництві і відмінили ліцензування. Здавалося б, скасування ліцензій спрощує ведення бізнесу, але відсутність перехідного періоду може призвести до проблем з практичною реалізацією такої реформи. Є очевидним повний параліч діяльності всіх органів влади, які здійснювали контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності. Через блокування архітектурно-будівельного контролю вже на сьогоднішній день в країні відбувається цілковитий хаос в питаннях будівництва. Недобросовісні забудовники отримали зелене світло при зведенні об’єктів з порушенням правил, стандартів, нормативів; неможливо перевірити раніше видані приписи про усунення порушень – органи ДАБК паралізовані", – зазначається у матеріалі.

Там підкреслюється, що під пропоновані "реформи" навіть не підготовлено належну законодавчу базу.

"Адже справжня мета таки реформ – замилити очі і перенести старі корупційні схеми з ДАБІ до новостворених органів. Оскільки на посади до них порозставляли старі добрі вірні кадри, які й далі забезпечують стабільну роботу корупційних схем в будівництві. Наслідок таких реформ – будівництва за півроку стало менше, а корупції в галузі – ще більше. Так, ЗМІ рясніють повідомленнями про численні випадки поборів і схем. Навіть сам очільник ДАБІ Богдан Федоренко засвітився в криміналі – проти нього відкрито провадження. Якщо злочини відбуваються на такому високому рівні, то що вже говорити про те, що робиться в регіонах? Ми стаємо свідками того, як будівельна галузь котиться в прірву і стає проектом, де все вирішують гроші, нехтуючи законодавством, та найважливіше – безпекою і людськими життями", – обурюються ЗМІ.

Вони нагадують, що у зв’язку із таким безладом, суцільним беззаконням, викриттям посадовців на хабарях, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах Державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

"Основними завданнями ТСК є розслідування фактів корупції у сфері видачі дозвільної документації на будівництво за зверненнями суб’єктів господарювання і оприлюдненими в засобах масової інформації; розслідування фактів зловживань і/або неналежного виконання своїх обов’язків посадовцями органів державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду. Як бачимо, "реформи" дали нове життя корупційним махінаціям в будівництві та спричиняють тотальний хаос і схематоз у всій будівельній сфері", – резюмували у zastroykam.net.

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