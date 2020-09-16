Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського

57% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського - його рейтинги знижуються вже не перший місяць, 76% - діяльністю Верховної Ради, 73% - Кабінету Міністрів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи задоволені вони діяльністю різних представників влади.

Так, діяльністю Президента зовсім не задоволені 32%, скоріше не задоволені - 25%, повністю задоволені - 10%, скоріше задоволені - 25%.

Радою та Кабміном повністю задоволені по 2%, скоріше задоволені - по 9%. Зовсім не задоволені діяльністю Ради 49%, Кабміну - 45%, скоріше не задоволені парламентом 27%, урядом - 28%.

При цьому головою парламенту Дмитрієв Разумковим зовсім незадоволені - 32%, скоріше не задоволені - 23 %, повністю задоволені - 5%, скоріше задоволені - 18%.

А діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зовсім не задоволені 36%, скоріше не задоволені - 23%, повністю задоволені - 2%, скоріше задоволені - 12%.

Оптування проводилося 3-6 вересня серед 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольної території методом особистого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% .

Як повідомляли Українськi Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові були ще в травні проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - за життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

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