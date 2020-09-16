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16 вересня 2020, середа, 12:43 5
Президент 2020-09-16T12:53:07+03:00
Українські Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського

Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського

Ольга Фандорина
Кабмін, Дмитро Разумков, рейтинг Зеленського, Денис Шмигаль
Президент Володимир Зеленський на тлі Великого Державного Герба України. Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський на тлі Великого Державного Герба України. Фото: Офіс Президента

57% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського - його рейтинги знижуються вже не перший місяць, 76% - діяльністю Верховної Ради, 73% - Кабінету Міністрів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи задоволені вони діяльністю різних представників влади.

Так, діяльністю Президента зовсім не задоволені 32%, скоріше не задоволені - 25%, повністю задоволені - 10%, скоріше задоволені - 25%.

Радою та Кабміном повністю задоволені по 2%, скоріше задоволені - по 9%. Зовсім не задоволені діяльністю Ради 49%, Кабміну - 45%, скоріше не задоволені парламентом 27%, урядом - 28%.

При цьому головою парламенту Дмитрієв Разумковим зовсім незадоволені - 32%, скоріше не задоволені - 23 %, повністю задоволені - 5%, скоріше задоволені - 18%.

А діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зовсім не задоволені 36%, скоріше не задоволені - 23%, повністю задоволені - 2%, скоріше задоволені - 12%.

Оптування проводилося 3-6 вересня серед 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольної території методом особистого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% .

Як повідомляли Українськi Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові були ще в травні проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - за життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

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