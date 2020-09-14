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14 вересня 2020, понеділок, 10:09 13
Фінанси 2020-09-14T12:30:04+03:00
Українські Новини
ЕМА за підтримки USAID запустили онлайн-гру з фінансової грамотності "Здолай шахрая!"

ЕМА за підтримки USAID запустили онлайн-гру з фінансової грамотності "Здолай шахрая!"

Алина Заика
USAID, Здолай шахрая, банкоматне шахрайство, онлайн-гра

Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем "ЕМА" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого проектом USAID "Трансформація фінансового сектору" запустили онлайн-гру по підвищенню фінансової грамотності населення "Здолай шахрая!"

Про це було оголошено в ході прес-конференції "Платіжне і банкоматні шахрайство в Україні в першій половині 2020 року. Презентація онлайн-ігри "Здолай шахрая!" в прес-центрі" Українських Новин".

Олеся Данильченко, заступник директора Асоціації "ЕМА", керівник Форуму безпеки розрахунків і кредитів (ФБР і К), член консультаційної ради з фінансових сервісів EC3 Europol в ході виступу повідомила, що в Україні актуальними видами шахрайства є: соціальна інженерія та шахрайство з банкоматами.

За її словами, з банкоматами є 3 види шахрайства: скімінг, кеш трепінг і фізичні атаки на банкомати.

"За півроку шахраї заробили 100 млн гривень, це в інтернеті і за допомогою соціальної інженерії", - повідомила Данильченко.

Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем "ЕМА" подякував USAID за допомогу в створенні проекту.

"Більш того, коли ми в минулому місяці показали його фахівцям з інших країн, то вони високо оцінили цю гру і зараз будемо думати як її адаптувати на інші мови", - зазначив Карпов.

Юлія Вітка, заступник керівника проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", зазначила, що рівень фінансової грамотності населення України один з найнижчих з країн ОЕСР.

"Рівень фінансової грамотності українців один з найнижчих з тих країн, які входять в ОЕСР. І цей рівень становить 11,3 бали з можливих 21 балів. Польща з показником в 11,6 бала", - зазначила Вітка.

Раїса Федоровська, керівник EMA Academy Асоціації "ЕМА", зазначила, що соцінженерія - це кібер зброя номер один на сьогоднішній день.

"Ламають не девайси, а ламають мізки простих громадян. Єдина зброя проти соцінженеріі - це навчання громадян", - сказала вона.

Федоровська додала, що в Україні найбільше страждає від соцінженеріі населення у віці 35-44 роки.

Вищевказаний проект має 56 різних ігор на сайті game.ema.com.ua, які допомагають підвищити фінансову грамотність населення.

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