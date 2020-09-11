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  • Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов
11 вересня 2020, пʼятниця, 14:43 5
Життя 2020-09-11T16:00:03+03:00
Українські Новини
Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

Константин Долгий
Козел, Рекорд України
Козел-рекордсмен Пірат. Фото: Лана Вітрова / Facebook
Козел-рекордсмен Пірат. Фото: Лана Вітрова / Facebook

В одному з сіл Одеської області козел встановив новий рекорд Національного Реєстру Рекордів України у той час як в США підтвердили новий температурний рекорд на планеті.

Про це написала керівник організації Лана Вітрова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Володарем рекорду став п'ятирічний козел Пірат, роги якого досягають в довжину трохи менше ніж метр кожен. Цей факт був внесений членами Національного Реєстру Рекордів в категорію "Жива природа".

За словами Вітрової, козел-рекордсмен живе в селі Первомайське на заході області. Його господиня, Олена Мазур, розповіла, що Пірат козел зааненськой породи, яка в світі визнана найвидатнішою молочної породою.

"Ці роги - майже метр кожен. Пірат носить ці роги дуже гордо. Крім того, він навчився використовувати їх з практичною метою: стає на задні ноги і збиває рогами найсмачніші грона винограду", - написала Вєтрова.

Вона також додала, що Пірат з його видатними рогами користується великою популярністю у "жінок". Щоб сфотографувати його разом з господинею, довелося відганяти від нього кізок, які, підкреслила Вітрова, постійно крутяться навколо козла.

Козел-рекордсмен Пірат разом зі своєю господинею. Фото: Олена Вєтрова / FacebookКозел-рекордсмен Пірат разом зі своєю господинею. Фото: Олена Вєтрова / Facebook

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в мережі Інтернет був встановлений рекорд за кількістю лайків , які зібрав пост в Twitter про смерть актора Чедвіка Боузман.

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