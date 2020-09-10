Тільки чверть українців не вважають українську мову важливим елементом незалежності

72% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва вважають українську мову важливим атрибутом незалежності України, 25% - ні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, на їхню думку, є українська мова важливим атрибутом незалежності України.

42,9% відповіли, що безумовно так, 28,7% - скоріше так, 13% - скоріше, ні, 11,7% - точно немає, 3,7% - складно відповісти.

97% респондентів, які вважають українську мову важливим атрибутом незалежності України, з західних областей, 77% - з центру, 49% незгодних з цим твердженням - зі сходу, 33% - з півдня.

20% респондентів вважають проблеми розвитку української мови першочерговими, 44% - важливими проблемами, хоча і визнають, що країна має більш нагальні потреби, 33% - другорядними.

У західних областях найбільше тих, хто вважає ці проблеми першочерговими (42%), а в східних областях переважає сприйняття проблем розвитку мови як другорядних (55%).

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 тис. Повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у Верховній Раді розглянули законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.

Також у проведеному соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва 60,9% опитуваних розмовляють вдома українською мовою.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини