підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Тільки чверть українців не вважають українську мову важливим елементом незалежності
10 вересня 2020, четвер, 23:08 4
Політика 2020-09-10T23:43:12+03:00
Українські Новини
Тільки чверть українців не вважають українську мову важливим елементом незалежності

Тільки чверть українців не вважають українську мову важливим елементом незалежності

Ольга Фандорина
Незалежність, Центр Разумкова, Фонд
Українська мова. Фото: zn.ua
Українська мова. Фото: zn.ua

72% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва вважають українську мову важливим атрибутом незалежності України, 25% - ні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, на їхню думку, є українська мова важливим атрибутом незалежності України.

42,9% відповіли, що безумовно так, 28,7% - скоріше так, 13% - скоріше, ні, 11,7% - точно немає, 3,7% - складно відповісти.

97% респондентів, які вважають українську мову важливим атрибутом незалежності України, з західних областей, 77% - з центру, 49% незгодних з цим твердженням - зі сходу, 33% - з півдня.

20% респондентів вважають проблеми розвитку української мови першочерговими, 44% - важливими проблемами, хоча і визнають, що країна має більш нагальні потреби, 33% - другорядними.

У західних областях найбільше тих, хто вважає ці проблеми першочерговими (42%), а в східних областях переважає сприйняття проблем розвитку мови як другорядних (55%).

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 тис. Повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у Верховній Раді розглянули законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.

Також у проведеному соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва 60,9% опитуваних розмовляють вдома українською мовою.

Більше новин про: Незалежність Центр Разумкова Фонд "Демократичні ініціативи" Українська мова соцопитування Мовне питання Опитування

Майже половина українців не вважають Україну незал...
Вдома українською мовою розмовляють 61% українців:...
За єдину державну мову виступили 66% українців...
Українці дали оцінку силовикам — рейтинг недовіри ...
Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента
Новини
Тільки чверть українців не вважають українську мову важливим елементом незалежності 23:08
Ключовий китайський інвестор "Мотор Січ": тиск на нас надходить не з комерційної сфери 22:32
Рада Європи продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України 22:25
США ввели санкції проти Деркача, - ексдепутат Лещенко 21:47
У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений 21:16
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok