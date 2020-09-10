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10 вересня 2020, четвер, 16:25 4
Політика 2020-09-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
Міста Сумщини звернулись до парламенту через загрозу зриву опалювального періоду

Міста Сумщини звернулись до парламенту через загрозу зриву опалювального періоду

Анна Рудык
Опалення. Фото: pixabay
Опалення. Фото: pixabay

Громади міст Шостка, Конотоп, Ромни, Охтирка та Білопілля Сумської області просять Верховну Раду прискорити розгляд законопроєктів по стабілізації ринку природного газу. До звернення долучилась Федерація роботодавців Сумщини.

Станом на 1 вересня підприємства ТКЕ Сумскьої області заборгували за газ 471 млн грн. Частина цієї суми – це нараховані постачальниками штрафи та інфляційні компенсації, для погашення яких у ТКЕ нема джерел, адже це передбачено в тарифах на тепло. В той же час наявність заборгованості за природній газ створює загрозу припинення газопостачання, що призведе до зриву наступного опалювального сезону. Наразі, через автоматичне списання  надходжень на рахунки тепловиків, виникли проблеми із ремонтами мереж в містах Сумщини  

Громади міст Сумьскої області просять представників комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народних депутатів ВР втрутитись у кризову ситуацію та прийняти рішення щодо фінансового оздоровлення галузі. Зокрема, прискорити розгляд ініціатив по внесенню змін до ЗУ "Про ринок природнього газу", які стосуються фінансової стабілізації та вирішення проблеми боргів у галузі. 

"Рішення щодо ринку газу, викладені в законопроєктах №3580, №3800-1, не потребують коштів з державного бюджету та стабілізують галузь теплокомуненергетики для сталого проходження опалювального сезону без різкого зростання тарифів та цін", - йдеться у зверненні. 

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