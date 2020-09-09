Тисячі киян підтримали "Слугу народу" й подали ідеї для покращення життя в столиці, – прес-служба

У Києві мешканці лише за 2 місяці літа подали кілька тисяч пропозицій щодо поліпшення життя у місті. Волонтери ледь встигали опрацьовувати ідеї, які стосувалися всіх районів Києва й десятків проблем.

Про це заявили в прес-службі Київської міської організації політичної партії "Слуга народу".

За словами представників політсили, кожен п’ятисотий мешканець столиці вже подав свої напрацювання у рамках проєкту "Ходімо з нами в депутати".

Проект вже завершено, але всі напрацювання ляжуть в основу стратегії розвитку міста на найближчі роки. Її головна мета - дати можливість киянам реалізувати свої ідеї й своїми руками зробити столицю комфортною для життя кожного.

Особлива увага приділяється ідеям будівництва об'їзної дороги навколо Києва, муніципального житла, медицини, освіти, благоустрою та незаконного будівництва. А жителі Дарницького району столиці, наприклад, подали відразу кілька пропозицій щодо реконструкції Бортницької станції аерації.

"Ви знаєте, я довго думала, чим можу допомогти своєму місту. Особливо в контексті екології та забруднення Дніпра. Зазвичай чиновники та депутати Київради не радо йдуть на контакт з ініціативними мешканцями. Вони направляють їх своїх помічників або просто забувають передзвонити, у мене таке бувало часто. Але в цей раз все вийшло інакше.

Я прочитала в новинах, що на початку вересня розпочинає роботу парламент, і тому зважилася поділитися своєю ідеєєю зі "Слугою народу". Там мене вислухали і прийняли пропозицію щодо очищення ріки. Сподіваюся, моїй ідеї дадуть поштовх, й після виборів ми зможемо створити місто, де хочеться жити", - сказала мешканка Дарниці Олена Миколаївна.

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