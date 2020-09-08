Україна не мала законних підстав блокувати діяльність "Мотор Січі", тому неминуче програє арбітраж на $3,5 млрд, – експерт

Економічний експерт Володимир Цибулько вважає, що Україна не зможе довести в міжнародному арбітражі законність блокування діяльності Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ" та арешту її акцій після покупки підприємства китайськими інвесторами.

Про це Цибулько заявив, коментуючи намір китайської сторони стягнути з України в міжнародному арбітражі 3,5 млрд доларів збитків через арешт акцій ПАТ "Мотор Січ" і протизаконного блокування Україною діяльності підприємства.

"Якщо Україна не припинить вакханалію з блокуванням акцій "Мотор Січ" - арбітраж неминучий. І китайці абсолютно праві в своїх претензіях: немає ніяких правових підстав не допускати мажоритарного акціонера приватного підприємства до його майна та забороняти йому реалізовувати право власності. Відповідно, будь-який тиск на інвесторів, обгрунтований чиїмись фантазіями, політичними забаганками або навіть корупційними апетитами, - це чистої води "державний рейд", протизаконна експропріація законно придбаного майна - акцій компанії "Мотор Січ", - сказав експерт.

"Українській еліті пора подорослішати та усвідомити: відносини з інвесторами - це не розмови на кухні. Можливо, компенсація за арбітражним позовом на 3,5 млрд доларів змусить українську еліту прокинутися і переосмислити свої дії", - підкреслив Цибулько.

Нагадаємо, арешт акцій був проведений в рамках порушеного за ініціативою Служби безпеки України кримінального провадження 3 роки тому. Протягом усього цього часу економічна ситуація на підприємстві погіршується, акціонери не можуть брати участь в управлінні та отримувати дивіденди.

В результаті китайські інвестори із Skyrizon, які придбали 56% акцій ПАТ "Мотор Січ", заявили про готовність звернутися до міжнародного арбітражу для компенсації збитків через блокування Україною діяльності підприємства. Україну звинуватили в порушенні міжурядової україно-китайської угоди від 1992 року про заохочення та взаємний захист інвестицій. У зв'язку з недопуском компанії Skyrizon до управління законно придбаним нею підприємством, китайські інвестори назвали ситуацію, що склалася, протизаконною експропріацією майна інвестора державою Україна.

Китайські інвестори закликали Міністерство юстиції України створити робочу групу для врегулювання ситуації, інакше Skyrizon змушена буде звернутися до міжнародного арбітражу з вимогою про компенсацію втрат на суму 3,5 млрд доларів - в таку суму китайські інвестори оцінили втрати від дій України.

Арешти акцій та блокування діяльності компанії, недопуск законного власника контрольного пакета акцій до управління ПАТ "Мотор Січ" негативно відбилося на відносинах Skyrizon з банками, негативно впливає на біржові котирування акцій компанії.

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