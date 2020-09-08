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  • П’ять тисяч фірм та підприємств на Закарпатті, що використовують газ, можуть користуватися сервісом "Бізнес онлайн"
08 вересня 2020, вівторок, 17:41 5
Політика 2020-09-08T18:15:01+03:00
Українські Новини
П’ять тисяч фірм та підприємств на Закарпатті, що використовують газ, можуть користуватися сервісом "Бізнес он

П’ять тисяч фірм та підприємств на Закарпатті, що використовують газ, можуть користуватися сервісом "Бізнес онлайн"

Анна Рудык
Закарпатгаз. Фото: пресс-служба
Закарпатгаз. Фото: пресс-служба

Кожен із майже 5-ти тисяч юридичних осіб Закарпаття, яким надається послуга з розподілу природного газу, мають можливість використовувати кабінет "Бізнес онлайн" на сайті 104.ua. Йдеться про бюджетні установи та організації, підприємства тощо.

"Сьогодні представники юридичних осіб щонайменше раз на місяць приходять у АТ "Закарпатгаз". З даним сервісом є можливість не ходити на підприємство, а вирішувати всі питання дистанційно", — пояснила комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

В кабінеті "Бізнес онлайн" клієнти можуть подавати показання лічильника газу, переглядати історію розрахунків, отримувати рахунки на оплату послуги з розподілу газу та підписувати акти реалізації без необхідності відвідування організації.

Уклавши договір приєднання про використання системи електронного документообігу "104 Бізнес онлайн", споживач засвідчує свої дії за допомогою електронно-цифрового підпису. Саме ЕЦП дозволяє дистанційно оформлювати документи, пов’язані із виконанням договорів щодо надання послуги з розподілу газу.   

"Можливість дистанційного вирішення практично всіх питань, що стосуються розподілу газу, особливо цінна у період карантину. Окрім зменшення кількості безпосередніх контактів між людьми, споживач суттєво економить час, адже всі процеси здійснюються швидко та оптимізовано", — каже начальник відділу комерційного споживання АТ "Закарпатгаз" Віталій Погоріляк.

Для реєстрації у даному сервісі знадобляться ідентифікаційні дані споживача (ЄРДПОУ, EIC-код) та актуальна адреса електронної пошти. Сама ж процедура займає буквально кілька хвилин. Для цього потрібно на сайті 104.ua обрати вкладку "Реєстрація" та пункт "Бізнес онлайн". У вікні, що з’явиться, ввести дані комерційного споживача. Якщо при реєстрації виникнуть проблеми, слід надіслати лист в службу технічної підтримки biz.support@104.ua, або звернутися до менеджера відділу продажів за місцем обслуговування.

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