П’ять тисяч фірм та підприємств на Закарпатті, що використовують газ, можуть користуватися сервісом "Бізнес он

Кожен із майже 5-ти тисяч юридичних осіб Закарпаття, яким надається послуга з розподілу природного газу, мають можливість використовувати кабінет "Бізнес онлайн" на сайті 104.ua. Йдеться про бюджетні установи та організації, підприємства тощо.

"Сьогодні представники юридичних осіб щонайменше раз на місяць приходять у АТ "Закарпатгаз". З даним сервісом є можливість не ходити на підприємство, а вирішувати всі питання дистанційно", — пояснила комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

В кабінеті "Бізнес онлайн" клієнти можуть подавати показання лічильника газу, переглядати історію розрахунків, отримувати рахунки на оплату послуги з розподілу газу та підписувати акти реалізації без необхідності відвідування організації.

Уклавши договір приєднання про використання системи електронного документообігу "104 Бізнес онлайн", споживач засвідчує свої дії за допомогою електронно-цифрового підпису. Саме ЕЦП дозволяє дистанційно оформлювати документи, пов’язані із виконанням договорів щодо надання послуги з розподілу газу.

"Можливість дистанційного вирішення практично всіх питань, що стосуються розподілу газу, особливо цінна у період карантину. Окрім зменшення кількості безпосередніх контактів між людьми, споживач суттєво економить час, адже всі процеси здійснюються швидко та оптимізовано", — каже начальник відділу комерційного споживання АТ "Закарпатгаз" Віталій Погоріляк.

Для реєстрації у даному сервісі знадобляться ідентифікаційні дані споживача (ЄРДПОУ, EIC-код) та актуальна адреса електронної пошти. Сама ж процедура займає буквально кілька хвилин. Для цього потрібно на сайті 104.ua обрати вкладку "Реєстрація" та пункт "Бізнес онлайн". У вікні, що з’явиться, ввести дані комерційного споживача. Якщо при реєстрації виникнуть проблеми, слід надіслати лист в службу технічної підтримки biz.support@104.ua, або звернутися до менеджера відділу продажів за місцем обслуговування.

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