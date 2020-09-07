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07 вересня 2020, понеділок, 16:23 8 Прес-реліз
Економіка 2020-09-07T16:45:01+03:00
Українські Новини
Цього року "Житомиргаз Збут" розрахувався за газ на 165%

Цього року "Житомиргаз Збут" розрахувався за газ на 165%

Валерия Драгомирова
Житомиргаз збут
Житомиргаз збут

За перших сім місяців 2020 року ТОВ "Житомиргаз Збут" сплатив НАК "Нафтогаз" 502 млн грн, при цьому населення у Житомирській області спожило газ на суму 304,4 млн грн. Таким чином, компанія розрахувалася з оптовим продавцем на 165%, що суттєво зменшує попередній борг. Наразі заборгованість перед "Нафтогазом" лишається на рівні 362 млн грн.

Варто зазначити, що існує й заборгованість за спожитий газ від побутових спожичів, вона складає 408,4 млн грн.

Серед основних причин цих боргів спеціалісти називають заниження норм споживання природного газу домогосподарствами, які не мають лічильників, а також неприведення обсягів споживання газу до стандартних умов.

Частіше за все, борги у населення накопичуються за час опалювального періоду, коли відбувається найбільше споживання природного палива. Саме тому, ми пропонуємо ощадливим клієнтам долучитися до акції "Твоя енергонезалежність" і закупити газ на зиму за акційними цінами. До 15 вересня 2020 року ще є можливість купити блакитне паливо за ціною 4,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, що акційною пропозицією наприкінці літа вже скористалося понад 600 клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут". Приєднатися до акції дуже просто: оформіть заявку на участь в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або ж телефонуйте до Контакт-центру (0412) 55-94-04.

"Житомиргаз Збут" є найбільшим постачальником природного газу у Житомирській області. Компанія висловлює вдячність кожному клієнту, який обрав наші послуги, а разом із тим комфорт та надійність.

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