Лікарі розповіли, як позбутися від зайвої ваги

У вівторок, 8 вересня, о 13:20 глядачі побачать новий випуск ток-шоу "Гарне здоров'я на Інтері". На цей раз темою програми стане одна з головних причин більшості хвороб - ожиріння. На сьогодні кожен четвертий українець страждає від зайвої ваги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2030 року планету очікує епідемія ожиріння. Чому люди в усьому світі товстіють? Які основні причини набору ваги? І як можна позбутися від зайвих кілограмів? У студії програми на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу, водночас як раніше лікарі розповіли, чим небезпечне хропіння і як його позбутися.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу "Інтер".

З кожним роком тема надмірної ваги стає все більш актуальною. І більшість людей добре знають, наскільки небезпечними можуть бути зайві кілограми: вони призводять до задишки, болю в суглобах, розвитку гіпертонії і діабету другого типу. Так що ж таке ожиріння - естетична проблема або серйозне захворювання? Чи може людина з надмірною вагою бути абсолютно здоровим? Які причини викликають ожиріння?

Ожиріння. Фото: "Інтер"

"Важливо розуміти, що ожиріння - це хвороба, надалі до цього діагнозу приєднається комплекс додаткових проблем, які тягнуть за собою надмірну вагу, - пояснює дієтолог Катерина Кондратюк. - Одними з найпоширеніших причин, які можуть викликати ожиріння, є не тільки переїдання і гіподинамія, а й фактор спадковості, захворювання нервової системи, ендокринологічні проблеми, приймання гормональних засобів і антидепресантів".

Одна з найбільш використовуваних формул для вимірювання ожиріння - індекс маси тіла (ІМТ), який отримують діленням ваги людини (в кілограмах) на її зріст (в метрах) у квадраті. Заведено вважати, що людина з ІМТ, який дорівнює або перевищує 30, страждає від ожиріння, а людина з ІМТ, який дорівнює або перевищує 25, має зайву вагу. До студії ток-шоу прийде телеведучий Дмитро Чистяков, для якого велика вага - частина його зоряного іміджу. Як будь-який чоловік, він любить поїсти і ніколи не відмовляє собі у смачненькому. Але недавно Діма задумався про схуднення. Тепер він займається спортом і правильно харчується, навчився готувати корисну їжу і стежити за режимом. Скільки кілограмів він втратив за час карантину? Чи складно підтримувати вагу в нормі? Як утримати баланс між іміджем і здоров'ям?

Також в студію "Доброго здоров'я на Інтері" прийде молода красуня вагою в 160 кілограмів - Іспанка Станку. Середньовічні художники напевно писали б з неї картини. Але чи задоволена вона сама своєю зовнішністю, вагою і станом здоров'я? Які небезпеки підстерігають жінку із зайвою вагою? Ще одна героїня ток-шоу - Юлія Перехрест - більше ніж 10 років не могла приборкати апетит. Що змусило її почати боротьбу із зайвими кілограмами? Як їй вдалося схуднути на 40 кг? І що потрібно робити, щоб знову їх не набрати? Як правильно худнути? Що таке збалансоване харчування? Як привчити дитину із зайвою вагою до корисної їжі? Кому показана баріатрична операція? І скільки кілограмів вдається скинути завдяки хірургічному втручанню? Розібратися в цих та інших питаннях допоможуть експерти ток-шоу: професор, хірург, заслужений лікар України Іван Тодуров; ендокринолог, дієтолог Катерина Кондратюк; терапевт Ольга Масюк.

"Навіть розуміючи, що багато проблем вирішаться після схуднення, не всі можуть впоратися з собою і змінити спосіб життя: зменшити порції, відмовитися від солодкого, мучного і жирного, - пояснює Іван Тодуров. - У деяких випадках з апетитом неможливо впоратися, ніяк не вдається його заглушити. І сильна або слабка воля людини тут ні при чому. У верхній частині шлунка є зона, в якій виробляється гормон апетиту - грелін. Він безпосередньо пов'язаний з гормоном задоволення (ендорфіном), який починає вироблятися, як тільки людина насолодилася їжею. У всьому світі вже використовують таке поняття, як харчовий наркоман. Люди дійсно стають залежними від їжі ".

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