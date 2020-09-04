З танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів – концентрація у воді перевищена майже в 6 разів

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що, у зв'язку з проведенням робіт з підняття і стабілізації судна, з танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Вчора експерти Державної екологічної служби в Одеській області, досліджуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями і сіру плівку сріблястого кольору загальною площею 70 кв.м ... Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормативних значень гранично допустимої концентрації в 5,8 раза", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що для оперативного очищення акваторії представники Одеської філії Адміністрації морських портів провели невідкладні роботи з використанням сорбенту. За словами Мальованого, розрахувати збитки за нанесення шкоди навколишньому середовищу поки неможливо; розмір завданих збитків буде розрахований тільки після того, як танкер приберуть з акваторії Чорного моря. Як повідомляли Українські Новини, після невдалих спроб підняти затонулий танкер "Делфі", його вдалося поставити на кіль. Також перед продовженням робіт з підняття танкера, провелися водолазні роботи для зниження його ваги.