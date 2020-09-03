У Європі визнали неефективність органів, створених в Україні з ініціативи Заходу, - Швальба-Хот

Залучення іноземців до процесу реформування судової системи України - не найкраща ідея, оскільки попередні спроби проводити реформи під керівництвом зарубіжних структур не привели до бажаного результату. Так вважає колишній депутат Європарламенту, а нині політичний аналітик і стратег Франк Швальба-Хот.

"Як демонструють дані соціологічних досліджень, довіра громадян до інститутів, створених при іноземному участі, є низьким", - визнав він час міжнародної конференції "Діалог про правосуддя-2 ", яка відбулася в середу в Києві. На конференції профільні експерти, політики і представники з ЄС, Ізраїлю та США обговорювали судову систему в Україні і світові практікі.

Експерт звернув увагу на те, що українці не довіряють судовій реформі, зокрема 43% Не бачать змін на краще. "Дані опитувань свідчать про те, що пересічний українець знає про судову реформу 2014-2017 років дуже мало, або не відчув її взагалі в своєму повсякденному житті", - зазначив Швальба-Хот. Він також підкреслив, що "відсутність чіткої моделі судової реформи тягне за собою недовіру до судових органів, хаос в судових структурах і корупцію ".

Неефективною експерт вважає і створену в Україні система оцінки суддів, яка знову потребує реформування, на що звернула увагу ОБСЄ. "Ми бачимо, що невирішених проблем багато. Але, сподіваюся, спільними зусиллями, ми зможемо змінити ситуацію на краще", - резюмував Франк Швальбах-Хот. В зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію Covid-19, європейські учасники конференції брали участь в ній в онлайн-форматі.

При цьому обмін думками між українськими та міжнародними експертами намагалися зірвати. Під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрія Костіна анонім повідомив про замінування приміщення КВЦ "Парковий", де зібралися київські учасники зустрічі. В результаті будівля було евакуйовано і конференцію довелося перервати приблизно на годину. Крім того, напередодні конференції ряд українських громадських організацій намагалися провести кампанію з дезінформації її європейських учасників.

Не дивлячись на це, спілкування все ж відбулося. Даний факт, як вважають організатори заходу, свідчить про бажання європейських фахівців у сфері права вести діалог з Україною.

Нагадаємо, перша частина конференції пройшла 22 жовтня я 2019 року в Європарламенті в Страсбурзі. У ній теж взяли участь фахівці в сфері судової сфері з ЄС і міжнародних організацій, експерти, а також ряд народних депутатів і представників судової системи України.

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