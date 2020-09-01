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  • DCH побажала нових професійних досягнень директору "Івченко-Прогрес" Ігорю Кравченку
01 вересня 2020, вівторок, 14:49 138
Економіка 2020-09-01T15:15:02+03:00
Українські Новини
DCH побажала нових професійних досягнень директору "Івченко-Прогрес" Ігорю Кравченку

DCH побажала нових професійних досягнень директору "Івченко-Прогрес" Ігорю Кравченку

Ірина Дорофейчук
DCH Group, Олександр Ярославський, Ігор Кравченко, Івченко-Прогрес, Заслужений машинобудівник України
Ігор Кравченко. Фото: ivchenko-progress.com
Ігор Кравченко. Фото: ivchenko-progress.com

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського привітала директора державного підприємства (ДП) "Івченко-Прогрес" Ігоря Кравченка з присвоєнням Президентом України почесного звання "Заслужений машинобудівник України", висловивши впевненість в успішному спільний розвиток авіаційної галузі України. Відповідний Указ Президента України №335 / 2020 був підписаний 21 серпня 2020 року.

Про це повідомила прес-служба групи DCH.

"Значну частину свого творчого професійного життя Ви віддали натхненній служінню рідній державі, робили все для того, щоб продукція українського авіапрому утримувала міцні позиції на світових ринках, а Україна пишалася статусом передової авіаційної держави. Ми дуже раді бути поруч з Вами на новому перспективному шляху відродження української авіаційної промисловості та щиро віримо в успіх нашої спільної великої справи на користь України", - йдеться в офіційному привітанні DCH.

ДП "Івченко-Прогрес" є партнером-суміжником запорізького моторобудівного підприємства "Мотор Січ", займається новими розробками в авіаційному моторобудування.

Кравченко брав безпосередню участь у створенні понад 20 типів і модифікацій авіаційних і наземних газотурбінних двигунів, які експлуатуються в десятках країн світу. У грудні 2012 року були успішно проведені державні стендові випробування двигуна Д-436-148 для регіональних літаків АН-148 та Ан-158.

За успішне вирішення державних завдань, великий внесок в розвиток науки та техніки, Ігор Кравченко нагороджений також почесною грамотою Міністерства науки України, орденами "За заслуги", премією Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій, почесним знаком державного концерну (ГК) "Укроборонпром" та іншими держнагородами.

Нагадаємо, що 4 серпня 2020 року група компаній DCH заявила про намір розвивати "Мотор Січ" спільно з китайськими інвесторами запорізького підприємства в особі корпорації Skyrizon Aircraft Holdings Limited. "Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч". DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, криворізького рудника "Суха Балка", - йдеться в опублікованому офіційному повідомленні DCH.

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