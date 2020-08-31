Посилення карантину в зоні ООС: що зміниться для цивільних і військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил посилюють карантинні обмеження в зв'язку з зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію задля запобігання поширенню COVID-19. Нові заходи набудуть чинності у вівторок, 1 вересня.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Для цивільного населення

З боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, визначених у районі проведення ООС.

При цьому продовжиться контроль перевізників і цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених урядом України.

Для військових

Для військовослужбовців ООС посилили вимоги дотримання режимно-обмежувальних заходів карантину. Так, військовим необхідно уникати контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням.

Також на місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об'єктах життєдіяльності особового складу вводиться обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А особовий склад повинен обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту (масок) і дотримуватися соціальну дистанцію.

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаївській області посилили карантин.



Тим часом початок навчального року спричинить потужний спалах COVID-19.

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