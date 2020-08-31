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31 серпня 2020, понеділок, 17:22 156
Судова влада 2020-08-31T18:15:02+03:00
Українські Новини
Мін'юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, справу передано до суду, – політолог

Мін'юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, справу передано до суду, – політолог

Тетяна Зотова
Павло Шеремет, вбивство журналіста, Володимир Фесенко, Мін'юст України
Владимир Фесенко. Фото: Facebook
Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Політолог, експерт Володимир Фесенко повідомив, що комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду.

Про це політолог заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін'юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета і повністю залишила в силі висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтування. Правда було зазначено на деякі технічні зауваження, але суть не змінилася", - розповів він.

При цьому експерт підкреслив, що розслідування по цій справі на завершальній стадії: "Воно передано в суд, і лише суд присяжних може встановити жирну крапку".

Фесенко також закликав суспільство знизити градус політизації цього процесу.

"Зараз є тенденція нагнітати ситуацію в інформаційному полі, але краще перевести дискусію з емоційної в змістовну площину, усвідомлюючи всю повноту відповідальності за цю делікатну справу. Думаю, що загальний інтерес - і правоохоронних органів, і захисту, і суспільства в цілому - забезпечити справедливий розгляд цієї справи в суді", - підсумував експерт.

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