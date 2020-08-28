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28 серпня 2020, пʼятниця, 10:40 274
Політика 2020-08-28T11:00:02+03:00
Українські Новини
Українці активно займалися благодійністю протягом останнього року, - дослідження

Українці активно займалися благодійністю протягом останнього року, - дослідження

Анна Рудык
Благотворительность. Фото: pixabay
Благотворительность. Фото: pixabay

Українці надають великого значення ролі благодійності в своєму житті і активно допомагають нужденним. Про це свідчать результати дослідження, проведеного агентством "Соціоінформ" на замовлення благодійного фонду Zagoriy Foundation.

За результатами дослідження, протягом останнього року 60% українців займалися благодійністю, а понад 87% долучалися до благодійності в тій чи іншій мірі протягом життя. Також 71% українців займається благодійністю через співчуття до тих, кому потрібна допомога.

"Результати дослідження мотивації українців брати участь в добродійності дають нам підстави констатувати поступові зміни в масовій свідомості, традиційно властиві західному світові. Благодійність стає невід'ємною частиною життя кожного громадянина", - зазначила директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко.

При цьому в основному українці вважають за краще допомагати грошима. Про благодійництво у вигляді грошових пожертвувань заявили 88% опитаних, і тільки 41% намагається допомогти їжею, медикаментами, одягом та іншими необхідними речами.

"Добрі справи мають раціональну підставу: люди допомагають іншим, тому що вважають, що будь-хто може опинитися в скрутному становищі. Поширюючи культуру благодійності та практику взаємодопомоги, респонденти підвищують власні шанси на підтримку в майбутньому, якщо така знадобиться", - йдеться в дослідженні.

У той же час, лише 9% респондентів розглядають надання безкоштовних послуг, як благодійність.

Однак, як вказують автори дослідження, кожен другий українець вважає, що головною причиною відмови від благодійності є брак часу і ресурсів. На другому місці (41%) - страх бути обманутим. Більше третини респондентів (37%) схильні думати, що від благодійності їх співгромадян стримує байдужість до проблем інших людей.

З повним текстом дослідницької статті "Мотивація і благодійність або чому українці роблять добрі справи?" можна ознайомитися за посиланням.

Zagoriy Foundation створений в 2015 році. Фонд заснували члени сім'ї Загорій, співвласники фармацевтичної компанії "Дарниця". Zagoriy Foundation реалізував або реалізує 45 проектів, на які було залучено понад 20 млн гривень. Ці проекти охопили близько 200 тис. бенефіціарів. Один з основних напрямків діяльності Zagoriy Foundation - популяризація ідей філантропії серед українців. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

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