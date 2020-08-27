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27 серпня 2020, четвер, 13:24 5
Події 2020-08-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
Плантацію конопель на 7 млн гривень в Сумській області ліквідувала поліція

Плантацію конопель на 7 млн гривень в Сумській області ліквідувала поліція

Елизавета Драбкина
Конопля, Нацполіція, Поліція, Сумська область
Плантація коноплі в Сумській області Фото: Нацполіція
Плантація коноплі в Сумській області Фото: Нацполіція

Поліція ліквідувала плантацію конопель на 7 млн ​​гривень в Сумській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби поліції Сумської області, передають Українські Новини.

"Майже дві з половиною тисячі кущів дорогого "карликового" сорту конопель росли на полі поблизу села Бабаківка Білопільського району. Кожен рядок плантації площею в чверть гектара була обладнана системою крапельного поливу, ретельно доглянута і удобрена. Незаконний посів нарковмісних рослин виявили правоохоронці, коли виїжджали за справі з розслідування самовільного захоплення землі. Вони повідомили про "знахідку" на спецлінію "102", і на місце події негайно виїхало керівництво та працівники Білопільського відділення поліції, а також слідчі і експерти ГУНП області", 1 сказано в ньому.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу і почала досудове розслідування, в рамках якого встановлюється коло осіб, причетних до посіву і вирощування заборонених рослин.

Поліцейські вилучили майже 2,5 тис. кущів нарковмісних рослин.

За приблизними оцінками, вартість вилученої сировини може досягати на "чорному ринку" 7 млн ​​гривень.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українськi Новини, під Києвом у чоловіка в будинку виявили канабісу на 2 млн гривень.

Крім того, плантацію канабісу сорокарічного наркобарона "накрили" під Миколаєвом. 

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