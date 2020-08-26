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26 серпня 2020, середа, 22:24 5
Силові структури 2020-08-26T22:45:01+03:00
Українські Новини
За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували важке озброєння: штаб ООС підвів підсумки

За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували важке озброєння: штаб ООС підвів підсумки

Ольга Фандорина
Донбас, ТКГ, ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

Завершується перший місяць з початку дії режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. За перший місяць перемир'я ЗСУ не зазнали втрат. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в середу, 26 серпня.

Зазначається, що на більшості ділянок відповідальності українських сил порушень з боку сепаратистів не фіксували, але місцями були задокументовані провокаційні поодинокі неприцільні вистріли.

Також протягом місяця не зафіксували жодного випадку застосування важкої зброї.

З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

"Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові надати адекватну відсіч в разі загрози їхньому життю або здоров'ю", - додали в штабі.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Росії Володимир Путін вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить "мінським домовленостям".

Тим часом Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

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