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26 серпня 2020, середа, 18:09 6
Суспільство 2020-08-26T18:30:01+03:00
Українські Новини
МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня

МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня

Валерия Драгомирова
Школа, 1 вересня, Навчальний рік, карнтин
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Навчальний рік у всіх школах України розпочинається традиційно 1 вересня, за винятком шкіл в регіонах з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки.

Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

"Навчання в школах, розташованих в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, неможливо. У регіонах з "помаранчевим", "жовтим" і "зеленим" рівнями навчання буде проходити згідно з правилами навчального процесу в школі під час карантину" , - заявив Максим Степанов.


Згідно з рекомендаціями МОЗ, в школах обов'язковими є температурний скринінг для вчителів, використання антисептиків на вході, ретельне миття рук всіх учасників процесу після кожного уроку. У регіонах з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки вчителям рекомендовано носити захисні щитки. Також МОЗ радить мінімізувати пересування учнів між кабінетами.

"За оновленими рекомендаціями МОЗ щодо навчального процесу в школах, дітям початкових класів не треба носити маски. Якщо у дитини виявили симптоми ГРВІ або коронавірусної хвороби, її слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батькам про симптоми, за необхідності викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування. Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої тяжкості", - додав Степанов.

За словами глави МОЗ, при підтвердженні у дитини COVID-19 весь клас має піти на самоізоляцію - таке рішення приймає епідеміолог.

Нагадаємо, раніше в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками

Крім того, як і за яких умов почнуть навчання в Україні

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