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24 серпня 2020, понеділок, 13:58 5
Життя 2020-08-24T14:15:01+03:00
Українські Новини
Конкурс "Найкращий книжковий дизайн-2020" назвав фіналістів і гран-прі

Конкурс "Найкращий книжковий дизайн-2020" назвав фіналістів і гран-прі

Надежда Комендантова
Книги, Конкурс, дитячі книжки
Конкурс
Конкурс "Найкращий книжковий дизайн-2020"

У той час, як у зв'язку пандемією коронавіруса COVID-19 "Мистецький арсенал" вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на 26-30 травня 2021, який вже один раз відкладали на серпень, міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду "Buchkunst" назвав переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн". Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вп’яте, а церемонія нагородження вперше відбулася в форматі онлайн-трансляції.

Гран-прі конкурсу отримало видання "ЗНАК. Українські товарні знаки 1960-1980".

Упорядниці й авторки, дизайн, верстка, фото: У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна). Видавництво: IST Publishing.

Видання також перемогло в номінації "Візуальна книга".

Переможців також було обрано в 5 номінаціях: книги для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга й експеримент.

Номінація "Книга для читання"

Видання "Креативність та інші фундаменталізми"

Автор: Паскаль Ґілен. Видавництво: IST Publishing, Переклад: Оксана Смерек. Літературна редакція та корекція: Ірина Троскот. Дизайн та верстка: Міша Букша. Реалізовано за підтримки Flanders Literature та Андрія Божка.

Номінація "Дитяча книга"

Видання "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи"

Автори: Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. Видавничий дім "Портал". Макет і верстка студії seri/graph. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.

Номінація "Утилітарна книга"

Серія перекладів. Історія та теорія фотографії й мистецтва

"Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії"

Автор: Джон Теґґ

"Вогонь бажання: зародження фотографії"

Автор: Джефрі Бетчен

Видавництво "Родовід". Друк: "Майстер Книг". Дизайн: Альона Соломадіна. Верстка: Павло Сачек, Іван Кушпель. Джерела ілюстрацій: Марія Панченко, Анастасія Білоусова. Керівник проекту: Лідія Лихач.

Номінація "Експеримент"

Видання "Blindman"

Видавництво IST Publishing. Автори проекту — Володимир Гавриш, Андрій Беницький. Реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Окрім переможців конкурсу, до короткого списку увійшли:

Видання "Вишиваний. Король України. Лібрето опери"

Автор: Сергій Жадан. Друк: "Майстер книг" на замовлення БФ "Україна ХХІ", Почесного консула Республіки Австрія в Україні Всеволода Кожемяка. Продюсування проекту: Олександра Саєнко. Дизайн: Ольга Жук, Надія Кельм (Zhuk&Kelm).

Видання "Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде"

Авторка тексту: Валентина Клименко. Дизайнерка: Альона Соломадіна. Редакторка: Анастасія Білоусова. Літературна редакторка: Ярина Цимбал. Коректорка: Тетяна Ватажишина. Підготувала ілюстрації до друку: Яна Старик. Головна редакторка: Лідія Лихач. Видавництво: РОДОВІД.

Видання "Оптика Бога"

Видавництво: "Видавництво Старого Лева". Головна редакторка: Мар’яна Савка. Ілюстрації, художнє оформлення: Творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів). Відповідальна редакторка: Ольга Горба. Художній редактор: Назар Гайдучик.

Видання "Шварценеггер – мій кумир"

Автор: Сергій Мельниченко. Видавництво MOKSOP. Упорядник, розробник концепції, редактор: Сергій Лебединський. Фотографії: Сергій Мельниченко. Текст: Олександра Осадча. Переклад на англійську: Ольга Міхнович. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн/. Видання музея Харківської школи фотографії.

Видання "Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії"

Автор: Валерій Сахарук. Видавництво: Stedley Art Foundation. Дизайн: Світлана Кошкіна. Сканування: Ігор Окуневський, Вітаустас Тацяк. Редакція: Костянтин Донін. Коректорка: Юлія Комишаченко. Виготовлено ТОВ "ПАБЛІШ ПРО".

Видання "Асканія-Нова"

Авторка: Катерина Генріх. Видано: Рада німців України в кооперації з видавництвом "Основи". Авторка текстів та ілюстрацій: Катерина Генріх. Літературна редакторка: Олена Подорожня. Верстальники: Дмитро Денищик, Галина Букша. Редакторки видання: Надя Червінська, Анастасія Денисенко.

Видання "Історія, яку розповіла Жука"

Авторка: Грася Олійко. Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Літературна редакторка: Наталка Малетич. Художній редактор: Назар Гайдучик. Коректорка: Анастасія Єфремова.

Видання "Історія брехні. Як ми обманюємося"

Авторка: Марина Кафтан. Видавничий дім "Портал". Художнє оформлення: Олена Старанчук. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.

Видання "Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор"

Автори: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Видавництво "РОДОВІД". Зображення та текст: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Верстка: Андрій Достлєв.

Видання "Дневник 1937"

Самвидав. Склав: Павло Дорогой. Щоденники взяті з сайту: http://prozhito.org/. Друк: ПромАрт.

Переможці конкурсу увійдуть у колекцію "Найкрасивіші книги світу" й візьмуть участь у конкурсі Фонду "Buchkunst" поміж книг із найкращим дизайном з усього світу. Журі обирало переможців й короткий список зі 160 заявників — це рекордна кількість аплікантів за всю історію конкурсу. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020.

Подарунки та призи фіналістам і переможцям надали партнери конкурсу. Фіналісти отримали блокноти Art collection від Moleskine в Україні, а переможці — проживання у п’ятизірковому готелі від Premier Hotel Odesa та сертифікати на консультації юридичної компанії Arzinger.

Переможець Гран-прі отримав графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна. Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram.

Goethe-Institut в Україні надав паушальне покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця та дизайнера.

Як повідомляли Українські Новини, дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли.

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