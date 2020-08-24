Конкурс "Найкращий книжковий дизайн-2020" назвав фіналістів і гран-прі

У той час, як у зв'язку пандемією коронавіруса COVID-19 "Мистецький арсенал" вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на 26-30 травня 2021, який вже один раз відкладали на серпень, міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду "Buchkunst" назвав переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн". Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вп’яте, а церемонія нагородження вперше відбулася в форматі онлайн-трансляції. Гран-прі конкурсу отримало видання "ЗНАК. Українські товарні знаки 1960-1980". Упорядниці й авторки, дизайн, верстка, фото: У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна). Видавництво: IST Publishing. Видання також перемогло в номінації "Візуальна книга". Переможців також було обрано в 5 номінаціях: книги для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга й експеримент. Номінація "Книга для читання" Видання "Креативність та інші фундаменталізми" Автор: Паскаль Ґілен. Видавництво: IST Publishing, Переклад: Оксана Смерек. Літературна редакція та корекція: Ірина Троскот. Дизайн та верстка: Міша Букша. Реалізовано за підтримки Flanders Literature та Андрія Божка. Номінація "Дитяча книга" Видання "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" Автори: Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. Видавничий дім "Портал". Макет і верстка студії seri\/graph. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук. Номінація "Утилітарна книга" Серія перекладів. Історія та теорія фотографії й мистецтва "Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії" Автор: Джон Теґґ "Вогонь бажання: зародження фотографії" Автор: Джефрі Бетчен Видавництво "Родовід". Друк: "Майстер Книг". Дизайн: Альона Соломадіна. Верстка: Павло Сачек, Іван Кушпель. Джерела ілюстрацій: Марія Панченко, Анастасія Білоусова. Керівник проекту: Лідія Лихач. Номінація "Експеримент" Видання "Blindman" Видавництво IST Publishing. Автори проекту — Володимир Гавриш, Андрій Беницький. Реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Окрім переможців конкурсу, до короткого списку увійшли: Видання "Вишиваний. Король України. Лібрето опери" Автор: Сергій Жадан. Друк: "Майстер книг" на замовлення БФ "Україна ХХІ", Почесного консула Республіки Австрія в Україні Всеволода Кожемяка. Продюсування проекту: Олександра Саєнко. Дизайн: Ольга Жук, Надія Кельм (Zhuk&Kelm). Видання "Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде" Авторка тексту: Валентина Клименко. Дизайнерка: Альона Соломадіна. Редакторка: Анастасія Білоусова. Літературна редакторка: Ярина Цимбал. Коректорка: Тетяна Ватажишина. Підготувала ілюстрації до друку: Яна Старик. Головна редакторка: Лідія Лихач. Видавництво: РОДОВІД. Видання "Оптика Бога" Видавництво: "Видавництво Старого Лева". Головна редакторка: Мар’яна Савка. Ілюстрації, художнє оформлення: Творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів). Відповідальна редакторка: Ольга Горба. Художній редактор: Назар Гайдучик. Видання "Шварценеггер – мій кумир" Автор: Сергій Мельниченко. Видавництво MOKSOP. Упорядник, розробник концепції, редактор: Сергій Лебединський. Фотографії: Сергій Мельниченко. Текст: Олександра Осадча. Переклад на англійську: Ольга Міхнович. Дизайн: Калін Крузе \/ ФЛУУТ Графік-Дизайн\/. Видання музея Харківської школи фотографії. Видання "Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії" Автор: Валерій Сахарук. Видавництво: Stedley Art Foundation. Дизайн: Світлана Кошкіна. Сканування: Ігор Окуневський, Вітаустас Тацяк. Редакція: Костянтин Донін. Коректорка: Юлія Комишаченко. Виготовлено ТОВ "ПАБЛІШ ПРО". Видання "Асканія-Нова" Авторка: Катерина Генріх. Видано: Рада німців України в кооперації з видавництвом "Основи". Авторка текстів та ілюстрацій: Катерина Генріх. Літературна редакторка: Олена Подорожня. Верстальники: Дмитро Денищик, Галина Букша. Редакторки видання: Надя Червінська, Анастасія Денисенко. Видання "Історія, яку розповіла Жука" Авторка: Грася Олійко. Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Літературна редакторка: Наталка Малетич. Художній редактор: Назар Гайдучик. Коректорка: Анастасія Єфремова. Видання "Історія брехні. Як ми обманюємося" Авторка: Марина Кафтан. Видавничий дім "Портал". Художнє оформлення: Олена Старанчук. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук. Видання "Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор" Автори: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Видавництво "РОДОВІД". Зображення та текст: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Верстка: Андрій Достлєв. Видання "Дневник 1937" Самвидав. Склав: Павло Дорогой. Щоденники взяті з сайту: http:\/\/prozhito.org\/. Друк: ПромАрт. Переможці конкурсу увійдуть у колекцію "Найкрасивіші книги світу" й візьмуть участь у конкурсі Фонду "Buchkunst" поміж книг із найкращим дизайном з усього світу. Журі обирало переможців й короткий список зі 160 заявників — це рекордна кількість аплікантів за всю історію конкурсу. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020. Подарунки та призи фіналістам і переможцям надали партнери конкурсу. Фіналісти отримали блокноти Art collection від Moleskine в Україні, а переможці — проживання у п’ятизірковому готелі від Premier Hotel Odesa та сертифікати на консультації юридичної компанії Arzinger. Переможець Гран-прі отримав графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна. Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram. Goethe-Institut в Україні надав паушальне покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця та дизайнера. Як повідомляли Українські Новини, дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли.