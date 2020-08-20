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20 серпня 2020, четвер, 10:45 363
Фінанси 2020-08-20T11:30:02+03:00
Українські Новини
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич

Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич

Тетяна Зотова
Фінанси, Родовід Банк, Марунич, Банк Січ, Горбуненко
Банк Січ. Фото: Антикор
Банк Січ. Фото: Антикор

З призначенням на посаду нового глави НБУ і подальшими кадровими перестановками топ-менеджерів, екс-глава розкраденого Родовід Банку Денис Горбуненко знову починає спроби заволодіти Банком Січ.

Про це повідомив Дмитро Марунич.

"В останні два тижні це - мабуть одна з найбільш резонансних тем, що обговорювалися учасниками фінансового ринку України. Навіщо Денису Горбуненку, у якого вже давно сформована репутація нерукопожатого бізнесмена, потрібен Банк Січ?", - задається питанням експерт.

Ще в 2011 році слідчі органи виявили ознаки злочину в діяльності Родовід Банку, передбачені частиною 5 с. 191 Кримінального Кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Однак, самому Горбуненку, розлучившись зі значною частиною своїх статків, вдалося уникнути відповідальності. Фактично були знищені майже всі речові докази, що підтверджують, хто і коли вивів активи банку.

"Таким чином важкий послужний список "досягнень" Горбуненка не залишає сумнівів, що Банку Січ уготована роль чергового смітника, де сам Горбуненко і його компаньйони будуть відмивати гроші, отримані незаконним шляхом", - робить висновок Дмитро Марунич.

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