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19 серпня 2020, середа, 10:14 390
Суспільство 2020-08-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича

ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича

Валерия Драгомирова
Мэр Тернополя. Фото: Тернопільська міська рада
Мэр Тернополя. Фото: Тернопільська міська рада

Активна публічна позиція міського голови Сергія Надала та міської ради Тернополя щодо захисту української мови, а також протидії транспортній блокаді міста під час пандемії коронавірусу Covid-19 привели до тиску з боку прокуратури. Про це в редакційному матеріалі пише місцеве видання "Тернопіль".

"Центральна влада дала команду силовикам покарати міську рада Тернополя. Не довго думаючи, прокурори задіяли методи, якими "ставили на місце" непокірних за часів Януковича", - пишуть журналісти.

Зокрема, як повідомило видання, прокуратура і Нацполіція, по аналогії з подіями 2013-2014 рр., синхронно направили в структури міськради і комунальні підприємства велику кількість запитів на надання документів та рішень, а також вилучення документів, надання пояснень.

"Левова частка "справ" - це рішення за 2013-2018 рр. Паралельно порушують кримінальні справи за несвоєчасне виконання цих запитів. Тобто кримінальна справа відкривається не за ознакою злочину, а за те, що правоохоронці одразу не отримали якийсь документ", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, видання наводить приклад запитуваного документа про те, що міська рада дала дозвіл на будівництво вбудованих автостоянок, а також про реконструкцію житлових будинків.


На думку журналістів, такі дії Нацполіціі і прокуратури пов'язані з позицією мера Сергія Надала з мовного питання і небажанням підкоритися рішенню про віднесення Тернополя до "червоної" карантинної зоні.

Зокрема, видання нагадує, що в червні 2020 року міський голова Тернополя Надал звернувся до керівництва держави із заявою про те, що спроби обмежити використання української мови в публічній сфері є політичною диверсією проти України.

"Так він відповів на спроби голови Верховної Ради Дмитра Разумкова змінити закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Готувався "мовний переворот" з позбавленням української мови статусу єдиної державної", - нагадує видання.

Сергія Надала підтримали тільки мери з сусідніх Івано-Франківська та Хмельницького.

Другою темою, в якій Надал, на думку видання, "перейшов дорогу урядовим функціонерам", стала різка позиція міського голови щодо віднесення Тернополя до червоної карантинної зони "з транспортною блокадою міста". Депутати прийняли рішення не вводити на території Тернополя правила "червоної зони". Сам Надал тоді заявив: "Вдумайтеся, жителі Тернополя повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть зійти на станції" Тернопіль ". ... Поки в Києві працюють "велюрові ресторани", в Тернополі" Укрзалізниця "заборонила зупинятися потягам", - пише видання.

На думку журналістів, це рішення стало "останньою краплею", після якої керівництво держави "повернулося до методів роботи Януковича за часів перед Майданом і під час Революції гідності", коли аналогічним чином відкривалися кримінальні справи за ненадання інформації після великої кількості запитів від правоохоронців.

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