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  • У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол про перемогу Лукашенка
18 серпня 2020, вівторок, 18:51 6
Європа 2020-08-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол про перемогу Лукашенка

У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол про перемогу Лукашенка

Кира Молчанова
Смерть, Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Константин Шишмаков Фото: Tut.by
Константин Шишмаков Фото: Tut.by

У Білорусі в місті Неман знайшли мертвим директора музею Костянтина Шишмакова. Він був членом виборчої комісії на президентських виборах, а згодом відмовився підписати протокол про результати голосування.

Про це пише видання "Наша Нива".

Шишмаков очолював Волковиський військово-історичний музей імені П. Багратіона. На президентських виборах він був членом виборчої комісії. Протокол про результати виборів не підписав.

За повідомленням видання TUT.by , увечері 15 серпня Шишмаков зателефонував дружині і розповів, що йде з роботи. Після цього на зв'язок не виходив. Сьогодні його знайшли мертвим.

Пізніше видання розповіло, що за їх даними Шишмаков скоїв суїцид.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу".

Крім того, Лукашенко допустив проведення нових президентських виборів тільки за умови, що для цього необхідно на референдумі прийняти зміни до Конституції Білорусі.

На мітинг проти Лукашенко 16 серпня вийшли понад 200 тисяч людей

Пізніше випущені з СІЗО білоруси  розповіли про тортури і знущання.

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