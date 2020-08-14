Тільки в такий спосіб можна зберегти ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою, не завдати шкоди репутації та інвестиційному клімату України, та уникнути втрат для Державного бюджету. Про це йдеться в офіційній заяві Американської торговельної палата в Україні.

АТП (Палата) заявляє про свою стурбованість упередженим та несправедливим ставленням до іноземних інвесторів в Україні, що може призвести до розгляду справи в рамках міжнародного арбітражу.

Наразі дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом арбітражу, а ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом.

"Компанії-члени Палати, міжнародні виробники, які створили тисячі робочих місць та роблять значний внесок до Державного бюджету, вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафних санкцій за, начебто, антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній (рішення АМКУ №697-р від 10.10.2019 р.) на міжнародні компанії ПрАТ "АТ тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПЗІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та їх дистрибуційні афілійовані компанії".

АТП нагадує, що наразі компанії оскаржують рішення АМКУ в судовому порядку. В своїй заяві Палата наголошує на необхідності прозорого та справедливого розгляду судових справ, у яких міжнародні компанії оскаржують рішення АМКУ й звертає увагу на те, що компанії "не отримали в повній мірі доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ", а "під час судового процесу аргументам представників компаній не приділяється достатньої уваги".

Палата стурбована тим, що держава не ініціює проведення переговорів для вирішення цього питання, а державні органи влади не вживають передбачених законодавством заходів після отримання претензії від іноземного інвестора.

"За відсутності оперативного розв’язання цієї проблеми шляхом переговорів з державними органами України, ці спори розглядатимуть міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна. Подібні резонансні спори зазвичай привертають велику увагу міжнародної спільноти та можуть вкрай негативно відобразитись на іміджі України серед іноземних інвесторів".

Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд України відреагувати належним чином на ініційовані міжнародними інвесторами з США, Великобританії, Швейцарії та Нідерландів Повідомлення про інвестиційний спір із державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду порушеного питання із дотриманням українського законодавства та міжнародних договорів.