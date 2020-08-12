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12 серпня 2020, середа, 17:29 9
Європа 2020-08-12T17:51:46+03:00
Українські Новини
У Білорусі почалися акції солідарності: люди шикуються в живий ланцюг

У Білорусі почалися акції солідарності: люди шикуються в живий ланцюг

Ольга Фандорина
Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі, Світлана Тихановська

12 серпня у великих містах Білорусі проходять стихійні акції солідарності після того, як влада заявила про затримання організаторів мітингів. Особливо багато їх у столиці - Мінську. Більшість учасників ланцюгів - жінки. Про це повідомляє TUT.BY

Ланцюги солідарності створили в Мінську, Гродно, Гомелі, Барановичах, Жодіно й інших населених пунктах. У ланцюги об'єднуються сотні людей.

У Могильові вишикувалися в ланцюг жінки, зупинилися два буса з ОМОНом, кількох дівчат забрали, решту витіснили на іншу сторону вулиці. У Вітебську та Ратуші затримали близько 15 учасниць мирної акції.

Акция протеста в Гродно. Фото: 015.byАкція протесту в Гродно. Фото: 015.by

Як повідомляли Українські Новини, за два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більше 200 осіб.

Крім того, в Білорусі почалися національні страйки на великих підприємствах.

Також у Білорусі в другий день протестів затримали більше двох тисяч чоловік.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися.

У Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не закриватиме доступ мережі білоруським користувачам.

Раніше мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

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