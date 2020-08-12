ЗМІ з’ясували, хто прийняв в експлуатацію недобудований ЖК в Одеській області

Одеське обласне управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), що знаходиться в стані ліквідації, ввело в експлуатацію недобудований житловий комплекс (ЖК).

Про це повідомив веб-сайт телевізійного канала 112 Україна.

"Чергові нові чиновники Одеської ДАБІ, прийняли в експлуатацію ЖК "Авангард", який будується в однойменному селищі під Одесою. Вони дозволили ввести в експлуатацію будинок, будівництво якого ще не завершено: тут немає ліфтів, вікон, повноцінної пожежної сигналізації, що робить проживання небезпечним. Також будівельники не до кінця виконали облицювальні роботи у коридорах та інших місцях загального користування, в повному обсязі не змонтовали систему електропостачання", - йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, незважаючи на очевидні факти, довідка про розгляд документів, наданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництва та видачі сертифіката, була підписана 31 липня 2020 року головним інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу департаменту ДАБІ в Одеській області Кузьменко А.А.

"У документі цинічно вказується, що забудовник виконав всі вимоги щодо доступності комплексу для маломобільних груп населення. Однак, як можна побачити на фото, все це не відповідає дійсності. Згідно з планами, ЖК "Авангард" повинні були здати, ще у першому кварталі минулого року. Проте, як відзначають ЗМІ, будинок досі не годиться для проживання. Таке прийняття в експлуатацію свідчить про рівень корупції в цілому в Держархбудінспекції, а не тільки в окремому департаменті ДАБІ в Одеській області, який зараз очолює Андрій Грейц. Ми дослідили, наскільки це нове обличчя в системі ДАБІ та яка архітектура корупційної схеми", - повідомило видання.

Воно нагадало, що 16 листопада 2018 року керівника Управління Держархбудінспекції у Херсонській області Циклінського С.В. разом із спільником - головним інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу херсонської ДАБІ Вакуленко В.В. затримали при отриманні хабаря.

"Але є ще одна маленька деталь: тоді, дивом вдалось сховатись ще одному фігуранту корупційної банди ДАБІ – начальнику інспекційного відділу у Херсонській області Андрію Грейцу. Адже саме він тривалий час керував місцевими інспекторами ДАБІ для спонукання забудовників до неформальної економічної активності. В ті часи, він непримітно був переведений на посаду пересічного інспектора ДАБІ в сусідній Миколаївській області, яку згодом й очолив. Такий саме партизанський шлях він пройшов й до Одещини", - зазначили в статті.

17 липня 2020 року, за твердженням ЗМІ, Грейца переведено з інспекційного відділу до відділу по роботі з дозвільними документами, та в той же день він стає виконуючим обов’язки директора Департаменту ДАБІ в Одеській області.

"Це зроблено задля того, щоб суміщати розподіл документів на "позитивні" та "негативні" та їх реєстрацію, маючи доступ до Реєстру будівельної діяльності. Зараз, всі питання щодо отримання дозвільного документу або введення об’єкту до експлуатації "вирішуються" у самому приміщення Департаменту ДАБІ в Одеській області, та забудовники висловлюють свою вдячність в грошовому еквіваленті у самому приміщенні Департаменту новоспеченому касиру – Владу Вакуленко. Ледь не забули ми про Аллу Кузьменко, яка підписала довідку по ЖК "Авангард". Вона також була інспектором інспекційного відділу у Миколаївській ДАБІ за часів керівництва нею Андрія Грейца", - підкреслило медіа.

Вони запевняють, що це наочні наслідки останньої реформи будівельної галузі.

"Її справжні цілі вже всім зрозумілі: працівники ДАБІ під прикриттям карантину та політичного даху використовують нові можливості для отримання хабарів від забудовників, по кращим канонам батьків-засновників: Сергія Кучера, Олександра Сергієнко та Олексія Кудрявцева", - резюмували в матеріалі.