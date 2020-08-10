Київ забезпечить соціальні категорії захисними наборами від COVID-19, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це він повідомив у відеозверненні, що опубліковане на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

"На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав Кличко.

Зокрема, більше 60 тис. соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавирусу та інструкцією, що робити і куди звертатися в разі проявів симптомів захворювання.

Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерів та небайдужим киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".

Мер Києва закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: "Бережіть себе. Разом ми подолаємо усі виклики".

За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область та Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.