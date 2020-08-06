Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ

Підозрювана в нанесенні збитку Одесі на суму близько 150 мільйонів гривень директор юридичного департаменту міської ради Інна Поповська збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які залишилися стосовно неї розслідує НАБУ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політтехнолог Олег Постернак.

"Поповська в нахабну збирає гроші з бізнесменів. Називається сума від 2,5 до 4 мільйонів доларів, які потрібні на "рішення" проблем з НАБУ і САП. Взагалі Поповська фігурує одразу в трьох кримінальних справах, що і пояснює захмарні суми зборів", - пише Олег Постернак.

Політтехнолог також нагадав, що Інні Поповській було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тисяч гривень.

"Раніше Вищий антикорупційний суд призначив їй заставу в розмірі 600 тисяч, що для Поповської не проблема. Жодна махінація, яка проходить через міськраду, не обходиться без участі Поповської", - вказує Постернак.

"Поповській явно мало трьох кримінальних справ. Хоче ще як мінімум дві? За вимагання та протидію правосуддю?" - здивувався політтехнолог на своїй сторінці.

Нагадаємо, разом з Інною Поповської підозри були оголошені директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові постійної комісії муніципальних зборів з питань комунальної власності Василю Шкрябаю і Андрію Вірченко - директору фірми "Авіакомпанія Одеса".

Чиновникій та посадовіх осіб підозрюють у злочинах, пов'язанних з закупівлею містом майже за 150 млн грн нежитлових будівель колишнього аеродрому "Застава" (біля Західного кладовища Одеси).