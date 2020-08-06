підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 15:20 11
Судова влада 2020-08-06T15:30:01+03:00
Українські Новини
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ

Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ

Елена Новикова
Інна Поповська
Інна Поповська

Підозрювана в нанесенні збитку Одесі на суму близько 150 мільйонів гривень директор юридичного департаменту міської ради Інна Поповська збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які залишилися стосовно неї розслідує НАБУ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політтехнолог Олег Постернак.

"Поповська в нахабну збирає гроші з бізнесменів. Називається сума від 2,5 до 4 мільйонів доларів, які потрібні на "рішення" проблем з НАБУ і САП. Взагалі Поповська фігурує одразу в трьох кримінальних справах, що і пояснює захмарні суми зборів", - пише Олег Постернак.

Політтехнолог також нагадав, що Інні Поповській було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тисяч гривень.

"Раніше Вищий антикорупційний суд призначив їй заставу в розмірі 600 тисяч, що для Поповської не проблема. Жодна махінація, яка проходить через міськраду, не обходиться без участі Поповської", - вказує Постернак.

"Поповській явно мало трьох кримінальних справ. Хоче ще як мінімум дві? За вимагання та протидію правосуддю?" - здивувався політтехнолог на своїй сторінці.

Нагадаємо, разом з Інною Поповської підозри були оголошені директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові постійної комісії муніципальних зборів з питань комунальної власності Василю Шкрябаю і Андрію Вірченко - директору фірми "Авіакомпанія Одеса".

Чиновникій та посадовіх осіб підозрюють у злочинах, пов'язанних з закупівлею містом майже за 150 млн грн нежитлових будівель колишнього аеродрому "Застава" (біля Західного кладовища Одеси).

Більше новин про:

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
З початку року аварійна служба "Дніпропетровськгазу" опрацювала понад 40 тис. заявок 15:23 Прес-реліз
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ 15:20
Рада адвокатів вирішила звернутися до ООН і ПАРЄ через утиски і переслідування адвокатів в Україні 14:52
На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин 14:49
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Генпрокурору потрібно звільнити Панова, який допомагає податківцю часів Януковича, - Ляшко 14:45 Відео
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok