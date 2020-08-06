Рада адвокатів України нагадала Мінюсту про неприпустимість порушення адвокатської таємниці

Рада адвокатів України (РАУ) закликала Міністерство юстиції не використовувати механізм зовнішнього рецензування(peer review) до адвокатів, які працюють у системі безоплатної правової допомоги (БПД).

Відповідне звернення було ухвалене на засіданні РАУ, яке відбулося 5 серпня, передають Українські Новини.

Член РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко повідомила, що на виконання відповідного указу Президента Володимира Зеленського, Міністерство юстиції розроблює зміни до законодавства і нормативно правових актів, які передбачають впровадження peer review і його використання до осіб, які надають вторинну правову допомогу у системі БПД.

Перший варіант законопроекту передбачав, що за участі РАУ будуть створюватися комісії, які будуть відбирати експертів для перевірки якості, повноти і своєчасності безоплатної правової допомоги адвокатами.

«Ми задаємо питання: яка модель кінцевих результатів? Хто буде звертатися за цим оцінюванням? Чи будуть вивчатися матеріали адвокатського досьє під час виконання адвокатом доручення? Хто і у якій формі буде брати згоду у клієнта, чи, не дай Боже, вона буде автоматичною? На всі ці питання відповіді немає», - розповіла вона.

Занепокоєння РАУ викликає те, що у разі використання механізму peer review відносно адвокатів може порушуватися адвокатська таємниця, буде створена каста «елітних адвокатів-оцінювачів», запроваджена модель залежності одних адвокатів від інших, а дисциплінарні органи адвокатури будуть замінені цією системою.

До того ж, при доопрацюванні законопроекту Мінюстом, в ньому лишилося лише загальне положення про те що «координаційний центр з надання БПД забезпечує моніторинг якості надання безоплатної правничої допомоги за допомогою інструментів, у тому числі інструменту рецензування peer review, в порядку, затвердженому Мінюстом».

Наразі в адвокатів немає чіткого розуміння функціонування цієї системи, як і гарантій того, що при розробці нормативно-правових актів про порядок функціонування механізму peer review будуть врахована позиція РАУ.

«Ця невизначеність може вплинути на адвокатську таємницю», - наголосила голова РАУ Лідія Ізовітова.

У зв’язку з цим вона запропонувала ухвалити звернення до Мінюсту про те, що механізм peer review може бути застосований для юристів в системі БПД, які не є адвокатами і які не несуть на собі обов’язку зберігати адвокатську таємницю.

Оцінку ж роботи адвокатів надаватимуть комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності надання БПД, які діють при радах адвокатів регіонів.

Учасники засідання РАУ підтримали це звернення і наголосили, щоналаштовані на подальший розвиток профільного законодавства на засадах партнерства з Мінюстом.