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06 серпня 2020, четвер, 13:59 12
Судова влада 2020-08-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Рада адвокатів України нагадала Мінюсту про неприпустимість порушення адвокатської таємниці

Рада адвокатів України нагадала Мінюсту про неприпустимість порушення адвокатської таємниці

Николай Савенко
НААУ, Адвокатура, Мінюст України, Адвокатська таємниця
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Рада адвокатів України (РАУ) закликала Міністерство юстиції не використовувати механізм зовнішнього рецензування(peer review) до адвокатів, які працюють у системі безоплатної правової допомоги (БПД).

Відповідне звернення було ухвалене на засіданні РАУ, яке відбулося 5 серпня, передають Українські Новини.

Член РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко повідомила, що на виконання відповідного указу Президента Володимира Зеленського, Міністерство юстиції розроблює зміни до законодавства і нормативно правових актів, які передбачають впровадження peer review і його використання до осіб, які надають вторинну правову допомогу у системі БПД.

Перший варіант законопроекту передбачав, що за участі РАУ будуть створюватися комісії, які будуть відбирати експертів для перевірки якості, повноти і своєчасності безоплатної правової допомоги адвокатами.

«Ми задаємо питання: яка модель кінцевих результатів? Хто буде звертатися за цим оцінюванням? Чи будуть вивчатися матеріали адвокатського досьє під час виконання адвокатом доручення? Хто і у якій формі буде брати згоду у клієнта, чи, не дай Боже, вона буде автоматичною? На всі ці питання відповіді немає», - розповіла вона.

Занепокоєння РАУ викликає те, що у разі використання механізму peer review відносно адвокатів може порушуватися адвокатська таємниця, буде створена каста «елітних адвокатів-оцінювачів», запроваджена модель залежності одних адвокатів від інших, а дисциплінарні органи адвокатури будуть замінені цією системою.

До того ж, при доопрацюванні законопроекту Мінюстом, в ньому лишилося лише загальне положення про те що «координаційний центр з надання БПД забезпечує моніторинг якості надання безоплатної правничої допомоги за допомогою інструментів, у тому числі інструменту рецензування peer review, в порядку, затвердженому Мінюстом».

Наразі в адвокатів немає чіткого розуміння функціонування цієї системи, як і гарантій того, що при розробці нормативно-правових актів про порядок функціонування механізму peer review будуть врахована позиція РАУ.

«Ця невизначеність може вплинути на адвокатську таємницю», - наголосила голова РАУ Лідія Ізовітова.

У зв’язку з цим вона запропонувала ухвалити звернення до Мінюсту про те, що механізм peer review може бути застосований для юристів в системі БПД, які не є адвокатами і які не несуть на собі обов’язку зберігати адвокатську таємницю.

Оцінку ж роботи адвокатів надаватимуть комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності надання БПД, які діють при радах адвокатів регіонів.

Учасники засідання РАУ підтримали це звернення і наголосили, щоналаштовані на подальший розвиток профільного законодавства на засадах партнерства з Мінюстом.

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