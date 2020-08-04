підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в декларації
04 серпня 2020, вівторок, 23:23 8
Політика 2020-08-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в

Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в декларації

Кира Молчанова
АМПУ, Нерухомість, Адміністрація морських портів України, Олександр Голодницький
Олександр Голодницький Фото:
Олександр Голодницький Фото: "Думская"

В.о голови державної Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький, якого підозрювали в корупції і монополізації ринку, разом зі дружиною Аллою Мельохіною володіє нерухомістю в Німеччині на понад 400 тис. євро, однак цієї нерухомості немає в його декларації.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на реєстр нерухомості ФРН.

Документ показує нерухомість Голодницького і його дружини станом на березень 2018 року. Там вказана квартира в Дюссельдорфі вартістю в 230 тисяч євро.

Інший документ свідчить про те, що у дружини Голодницького — Алли Мельохіної — є два будинки в Мюнхені вартістю в 198 тисяч євро.

У всіх представлених з 2017-го року деклараціях подружжя зарубіжна нерухомість вказана не була.

Зараз, згідно з задекларованими даними подружжя володіють 4 квартирами в Миколаєві загальною площею в 209 кв.м і однієї в Києві з площею 77 кв.м, а також земельною ділянкою в курортному селі Покровка площею в 1000 кв.м.

За 2019 й рік, разом з банківськими відсотками Голодницький і його дружина отримали доходи в сумі 2,5 млн гривень.

З них майже 1,5 млн гривень — зарплата Голодницького на посаді глави "Дельта-лоцман" та 478 тис. гривень зарплата його дружини на цьому ж підприємстві.

До кінця 2019 го року офіційні фінансові активи сім'ї Голодницького становили 897,1 тис. гривень, 40,1 тис. доларів і 5 тисяч євро.

Фото: Фото: "Економічна правда"

Фото: Фото: "Економічна правда"

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України  погодив призначення  Олександра Голодницького на засіданні 24 січня 2020 року.

Днем раніше був  оголошений конкурс  на постійного керівника ДП "АМПУ", прийом документів від претендентів триватиме до 7 лютого.

Більше новин про: АМПУ Нерухомість Адміністрація морських портів України Олександр Голодницький

На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд
Новини
Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в декларації 23:23
Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі 22:52
Вибух у Бейруті. Скріншот відео
Коло місця вибуху в Бейруті ймовірно були українські кораблі 22:26
Греція стягуватиме 20 євро з туристів за медичні послуги 21:45
Мінінфраструктури ініціює зупинки потягів для висадки пасажирів у "червоній" зоні 21:43
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
більше новин
Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok