Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в декларації

Голова Адміністрації морпортів і його дружина володіють нерухомістю в Німеччині на 13 мільйонів, якої немає в

В.о голови державної Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький, якого підозрювали в корупції і монополізації ринку , разом зі дружиною Аллою Мельохіною володіє нерухомістю в Німеччині на понад 400 тис. євро, однак цієї нерухомості немає в його декларації.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на реєстр нерухомості ФРН.

Документ показує нерухомість Голодницького і його дружини станом на березень 2018 року. Там вказана квартира в Дюссельдорфі вартістю в 230 тисяч євро.

Інший документ свідчить про те, що у дружини Голодницького — Алли Мельохіної — є два будинки в Мюнхені вартістю в 198 тисяч євро.

У всіх представлених з 2017-го року деклараціях подружжя зарубіжна нерухомість вказана не була.

Зараз, згідно з задекларованими даними подружжя володіють 4 квартирами в Миколаєві загальною площею в 209 кв.м і однієї в Києві з площею 77 кв.м, а також земельною ділянкою в курортному селі Покровка площею в 1000 кв.м.

За 2019 й рік, разом з банківськими відсотками Голодницький і його дружина отримали доходи в сумі 2,5 млн гривень.

З них майже 1,5 млн гривень — зарплата Голодницького на посаді глави "Дельта-лоцман" та 478 тис. гривень зарплата його дружини на цьому ж підприємстві.

До кінця 2019 го року офіційні фінансові активи сім'ї Голодницького становили 897,1 тис. гривень, 40,1 тис. доларів і 5 тисяч євро.

Фото: "Економічна правда"

Фото: "Економічна правда"

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Голодницького на засіданні 24 січня 2020 року.

Днем раніше був оголошений конкурс на постійного керівника ДП "АМПУ", прийом документів від претендентів триватиме до 7 лютого.