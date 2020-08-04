Спроби політизувати рішення керівництва ОПЗ з відбору постачальників давальницької сировини є безпідставними, – Синиця

До другого етапу конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу (ОПЗ) не були допущені ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" та ПП "ОККО КОНТРАКТ", оскільки вони не зуміли підтвердити наявність досвіду реалізації мінеральних добрив. Цей критерій є обов'язковим для конкурсантів у рамках розробленого порядку відбору та націлений на забезпечення безперебійної роботи ОПЗ. Будь-які спроби політизувати процес є безпідставними.

Про це заявив виконуючий обов'язки директора ОПЗ Микола Синиця в авторському матеріалі на веб-сайті інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Відсутність досвіду реалізації мінеральних добрив стала причиною відмови для участі у другому етапі конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" та ПП "ОККО КОНТРАКТ".

ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" відзначило, що має досвід лише в постачанні газу з приміткою, що продаж карбаміду буде проводитися через афільовану компанію. Однак документального підтвердження щодо цього надано не було. Крім того, запропоновані ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" механізми реалізації добрив через афільовані структури не відповідають порядку проведення конкурсу.

У свою чергу, ПП "ОККО КОНТРАКТ" наполягає на наявності у себе як учасника процедури відбору компанії-давальця достатнього досвіду в реалізації мінеральних добрив, посилаючись на ділові відносини з юридичними особами, які мають відповідний досвід. Однак аналіз наданих документів показав, що безпосередньо компанія ПП "ОККО КОНТРАКТ" насправді не має досвіду у продажу мінеральних добрив. Пред'явлені договори про надання агентських послуг підтверджують тільки намір співпрацювати в напрямку сприяння іншим компаніям в пошуку клієнтів для укладення договорів купівлі-продажу мінеральних добрив. Однак сприяння у продажу іншим компаніям не можна вважати самостійним досвідом збуту мінеральних добрив.

Таким чином, дії ОПЗ щодо недопуску двох суб'єктів господарювання до другого етапу конкурсу є обґрунтованими і повністю знаходяться в установлених межах порядку проведення конкурсу. Спроби шукати будь-який політичний підтекст в цих рішеннях керівних органів ОПЗ є безпідставними, оскільки питання проведення конкурсу, його умов і відносин заводу з компаніями-давальцями - це виключно питання відносин двох суб'єктів господарювання, де саме ОПЗ - один з контрагентів ", - зазначив Микола Синиця.

Відзначимо, ОПЗ, що знаходиться в управлінні Фонду державного майна України, встановив рекорд з експорту за останні 5 років. Підприємством на зовнішні ринки було поставлено 1,3 млн тонн аміаку і 402,4 тис. тонн карбаміду.